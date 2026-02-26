Conductores app: El smartphone que sostiene la jornada

Batería, señal y fluidez: el “motor” invisible de más de 110 mil conductores.

Redacción T21 / 26.02.2026 / 8:39 pm

Según un sondeo de OPPO y Yango, el 60% de los conductores peruanos encuestados debe cambiar su celular cada uno o dos años a causa del uso intensivo.

Con más de 111 mil conductores activos según un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE), el servicio de movilidad por aplicativo representa una oportunidad importante de ingresos para los peruanos. De hecho, el 41% de conductores encuestados consideró que sus ingresos incrementaron realizando esta actividad.

Con el auge que experimentan las plataformas digitales en los últimos años, dedicarse a la movilidad urbana también requiere de contar con una herramienta clave más allá del vehículo: un celular de alto rendimiento que permita operar de manera fluida durante las jornadas.

En ese contexto, un sondeo entre conductores por aplicativo sobre tecnología y trabajo móvil en el Perú, realizado por OPPO y Yango, muestra que la duración de la batería, la estabilidad de la señal y la velocidad de respuesta son actualmente las características más valoradas en un smartphone de trabajo, por encima de la cámara o el almacenamiento. De ellas depende aceptar viajes, navegar por la ciudad, cobrar y mantenerse conectado con el pasajero.

Además, el mismo sondeo revela que alrededor del 60% de los conductores debe cambiar de celular cada uno o dos años debido al desgaste que implica el uso intensivo diario. Asimismo, el 40% indica que la batería de su equipo suele durar menos de seis horas de uso continuo, lo que obliga a planificar cuidadosamente la jornada o depender del cargador del auto.

“Si el celular se descarga o se cuelga, es como si el taxi se quedara sin motor”, cuenta Hans (32), conductor independiente que maneja por las noches para financiar sus estudios. “Por eso ahora trabajo con un OPPO A6 Pro, así la batería me dura casi toda la jornada y cuando se acaba lo cargo rapidísimo. Antes tenía que estar pendiente de enchufarlo todo el tiempo”, relató en su testimonio.

Hoy, el smartphone ya no es solo un medio de comunicación, sino una herramienta productiva: gestión de rutas, pagos y atención al cliente se reúnen en un solo dispositivo. Por ello, de acuerdo con lo revelado por las compañías, no sorprende que el 41% de los conductores esté dispuesta a invertir hasta 1,200 soles en un celular que les garantice varios días de autonomía y un rendimiento fluido durante largas jornadas de trabajo.

Para miles de peruanos, el servicio de movilidad urbana por aplicativo significa más oportunidades de desarrollo. Y detrás de cada viaje, hay un celular sosteniendo toda esa operación en tiempo real con tecnología que impulse la mejor experiencia para los conductores y sus usuarios.