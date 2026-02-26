Regreso a clases: Blindaje digital para menores

Rutinas simples: 2FA, contraseñas únicas, controles parentales y señales antiestafa en el celular.

Redacción T21 / 26.02.2026 / 8:32 pm

Más del 90% de menores accede a Internet desde el celular; expertos advierten que la prevención digital debe gestionarse como una práctica diaria en casa..

El retorno a clases implica un mayor uso de herramientas digitales. En el Perú, más del 90 % de niñas, niños y adolescentes de 6 a 17 años accede a Internet mediante celular, y en otros países desarrollados casi el 98 % de adolescentes posee un smartphone con conexión permanente, lo que transforma al entorno digital en una parte esencial del aprendizaje y la vida social.

“La conectividad es una herramienta educativa vital, pero también abre puertas a amenazas que pueden evitarse con prácticas simples y consistentes. Hablamos de fraudes de compras escolares y ataques de suplantación de identidad dirigidos a estudiantes y padres. Estas no son amenazas aisladas: son patrones recurrentes que se intensifican al inicio del año escolar”, señala Víctor Gutiérrez, especialista en seguridad digital de Intecnia Corp, country Partner de Bitdefender.

En ese sentido, el especialista identifica estas tendencias y propone acciones concretas para prevenir estas situaciones:

Actualizaciones y contraseñas robustas: La primera línea de defensa es técnica: actualizar sistemas y activar autenticación de dos factores. Además, las contraseñas únicas reducen el riesgo de accesos no autorizados. Control de tiempo y uso: No basta con limitar el contenido. Se debe gestionar el tiempo conectado y definir pausas para evitar la fatiga y la exposición innecesaria. Configuración de seguridad en dispositivos: Filtros de contenido y controles parentales son indispensables. No son una barrera total, pero reducen riesgos significativos. Educación práctica: Enseñar a los menores a identificar señales de riesgo en correos o redes sociales es más eficaz que prohibir el uso.

Otra recomendación es evitar iniciar sesión en cuentas escolares o personales desde redes no seguras y, cuando sea inevitable, reforzar la protección con contraseñas robustas y autenticación de doble factor. En términos prácticos, conectarse sin medidas básicas equivale a dejar la puerta abierta a terceros.

“Tomando en consideración estos puntos, se pueden reducir los incidentes de seguridad digital. No se trata de limitar el acceso a Internet, sino de habilitar consumo seguro, responsable y alineado con las necesidades de aprendizaje contemporáneo”, finalizó el especialista.