Conectividad satelital premium para empresas en Sudamérica

La alianza de DIRECTV y SKY Brasil con Amazon Leo revoluciona el acceso a internet de alta velocidad para empresas.

Redacción T21 / 24.02.2026 / 4:26 pm

El acuerdo ampliado brindará conectividad de alta velocidad a empresas en nueve países de Sudamérica.

DIRECTV Latin America y SKY Brasil anunciaron hoy la expansión de su colaboración estratégica con Amazon para ofrecer el servicio de banda ancha satelital impulsado por Amazon Leo a un potencial de 15 millones de empresas en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.

Sobre la base de su acuerdo existente con Amazon Leo para brindar servicio a clientes residenciales, DIRECTV Latin America y SKY Brasil también ofrecerán internet satelital de alta velocidad y baja latencia para el segmento empresarial (B2B), incluyendo pequeñas, medianas y grandes empresas de todas las industrias.

“Esta colaboración ampliada con Amazon refuerza nuestro compromiso de conectar a las empresas de la región sin importar su ubicación”, afirmó Guillermo Vázquez, director de Alianzas Estratégicas para DIRECTV Latin America y SKY Brasil.

“La tecnología satelital avanzada de Amazon Leo nos permitirá ofrecer conectividad de nivel corporativo a compañías que operan en zonas remotas donde la infraestructura tradicional es limitada o inexistente”, agregó Vázquez, quien liderará el despliegue territorial para su comercialización.

Vázquez explicó que, al extender su colaboración con Amazon para incluir clientes corporativos, Waiken —el holding que controla las operaciones de DIRECTV Latin America y SKY Brasil— responde a una necesidad crítica de conectividad confiable y de alto rendimiento en sectores económicos clave del continente.

“Este servicio abrirá nuevas oportunidades para empresas de energía, agricultura, logística y otras industrias que requieren conectividad en entornos desafiantes”, añadió.

Amazon Leo está diseñado para cumplir con los exigentes requisitos de rendimiento, confiabilidad y seguridad de los clientes empresariales en todo el mundo. Impulsado por una constelación de miles de satélites en órbita terrestre baja, el sistema ofrecerá menor latencia y mayor ancho de banda que las soluciones satelitales geoestacionarias tradicionales, habilitando aplicaciones en tiempo real, telemetría, operaciones remotas y arquitecturas híbridas de red.

Los clientes se conectarán a la red mediante una de las antenas compactas y de alto rendimiento: Leo Nano, Leo Pro y Leo Ultra.

Leo Ultra es el modelo más poderoso de la línea, capaz de alcanzar velocidades de descarga de hasta 1 Gbps y velocidades de carga de hasta 400 Mbps, soportando aplicaciones empresariales de alta demanda como procesamiento de datos en tiempo real, automatización industrial avanzada, cargas de video intensivas y sistemas operativos críticos.

“Estamos encantados de ampliar nuestro trabajo con DIRECTV Latin America y SKY Brasil para conectar a empresas en toda Sudamérica”, dijo Trevor Vieweg, director de Negocios Globales, Amazon Leo. “Estas compañías tienen una vasta experiencia en la prestación de servicios en la región, y juntos ayudaremos a que las empresas accedan a la conectividad que necesitan para crecer y competir en la economía digital”, comentó Vieweg.

Amazon ya tiene más de 200 satélites en órbita y más de 20 lanzamientos planificados para 2026, mientras continúa el despliegue masivo de su constelación satelital. Amazon Leo inició un programa de vista previa para clientes empresariales a fines de 2025 y ampliará el servicio a más organizaciones a medida que aumente la cobertura y la capacidad de la red.