Consejos para un balance financiero de fin de año

Con BCP, aprende a evaluar tus finanzas y planificar un 2026 más ordenado.

Redacción T21 / 30.12.2025 / 10:50 am

Estos últimos días del año son una oportunidad clave para revisar tus finanzas personales, aprender de las decisiones tomadas y proyectar un nuevo periodo con mayor orden y previsión.

En ese sentido, el ABC del BCP (www.viabcp.com/campus-abc), comparte cuatro recomendaciones prácticas para realizar un balance financiero efectivo y prepararse con mayor claridad para el año que viene.

Revisa ingresos y gastos: El primer paso consiste en identificar con precisión cuánto dinero ingresó durante el año y en qué se gastó. Clasificar los gastos, sean fijos, variables o extraordinarios, permite visualizar patrones de consumo y detectar oportunidades de mejora. Este ejercicio de autodiagnóstico financiero ayuda a tomar decisiones más informadas y conscientes. Evalúa deudas y compromisos financieros: Un balance responsable implica revisar las deudas vigentes, sus tasas de interés y sus plazos. Priorizar el pago de aquellas con mayor costo financiero y evitar el sobreendeudamiento contribuye a mantener una estructura financiera más saludable y sostenible en el tiempo. Analiza el hábito del ahorro: Cerrar el año también es un buen momento para evaluar si se logró ahorrar y bajo qué estrategias. Separar el ahorro del gasto corriente fortalece la disciplina financiera y permite construir un respaldo económico para objetivos futuros o situaciones imprevistas. Define metas financieras para el nuevo año: A partir del balance anual, es recomendable establecer metas medibles y realistas para el siguiente periodo, como reducir deudas, crear un fondo de emergencia o planificar proyectos personales. La planificación financiera no solo ordena tus finanzas, sino que también te da mayor tranquilidad y control.

Ten en cuenta estas recomendaciones para empezar el 2026 con el pie derecho. Para más tips de manejo de finanzas personales, realiza los cursos online gratuitos del ABC del BCP (www.viabcp.com/campus-abc).