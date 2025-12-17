Consejos para mejorar tu internet en horas pico

Optimiza tu conexión en casa durante los momentos de mayor demanda familiar.

Redacción T21 / 17.12.2025 / 12:56 pm

Seis de cada diez hogares peruanos están conectados a internet, por lo que Claro Perú comparte recomendaciones prácticas para mejorar la experiencia de navegación cuando toda la familia se conecta al mismo tiempo.

En un país donde seis de cada diez hogares ya cuentan con acceso a internet[1], el reto no sólo pasa por estar conectados, sino por respaldar la estabilidad en momentos en que la casa se convierte -al mismo tiempo- en aula, oficina o centro de entretenimiento. En estas épocas de fin de año, una buena gestión del uso simultáneo de la red puede marcar la diferencia.

Cada hogar tiene horarios y actividades críticas que demandan mayor estabilidad de internet. Identificarlas y coordinar prioridades entre los miembros de la familia ayuda a reducir la congestión y mejorar la experiencia de conexión. Bajo esa premisa, Claro Perú comparte algunas recomendaciones para optimizar el uso de la red cuando varias personas están conectadas en simultaneo:

Prioriza el equipo principal: Para actividades de mayor relevancia, como exámenes, presentaciones o reuniones, se recomienda utilizar equipos conectados directamente al router mediante cable de red

Para aprovechar mejor el Wifi, lo recomendable es conectarse lo más cerca posible al router. Por ello es importante ubicar el router en un lugar céntrico y libre de obstáculos del ambiente donde más conexiones realizaremos. Para los ambientes más lejanos se recomienda la instalación de dispositivos repetidores de Wifi con tecnología mesh para asegurar una correcta distribución, cobertura y estabilidad de la señal.

Oportunidad para mejorar la experiencia de conexión: Dada la creciente evolución tecnológica y los nuevos usos que demandan mayor velocidad y estabilidad, podría ser un buen momento para actualizar tu plan de Internet y disfrutar de una mejor experiencia de navegación en el hogar. Recuerda que los servicios Claro Hogar se encuentran sujetos a cobertura, facilidades técnicas y evaluación crediticia. Para conocer cobertura, restricciones y más, visita: claro.pe

Con pequeños ajustes y una mejor organización del uso digital en casa, es posible mantener videollamadas, clases o reuniones. Claro Perú invita a los usuarios a poner en práctica estas recomendaciones para aprovechar al máximo su conectividad, especialmente en los momentos en que más se necesita.

