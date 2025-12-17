El poder de la IA en Facility Management

La inteligencia artificial redefine la eficiencia y predictibilidad en la gestión de instalaciones.

Redacción T21 / 17.12.2025 / 12:51 pm

Según un estudio de Mckinsey , el 88% de empresas a nivel global emplean IA para automatizar sus operaciones aumentando su eficiencia en 25%

La IA impulsa una gestión de infraestructura más predictiva, eficiente y automatizada, optimizando operaciones y recursos.

Según un informe de Precedence Research, se espera que el mercado global de Facility Management (FM) alcance alrededor de 2,38 billones de dólares para 2034, con una tasa compuesta anual de crecimiento (CAGR) del 5 % entre 2025 y 2034. Este crecimiento responde, en gran medida, a la incorporación de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial (IA), que está transformando la manera en que las organizaciones gestionan sus infraestructuras y operaciones críticas.

En un entorno empresarial cada vez más exigente, la IA se ha consolidado como un componente clave para la gestión moderna de instalaciones, permitiendo operaciones más estables, eficientes y sostenibles. De acuerdo con el informe más reciente de McKinsey, el 88 % de las organizaciones a nivel global ya utiliza inteligencia artificial en al menos una función operacional. Asimismo, estudios de la misma consultora señalan que las empresas que implementan esta tecnología pueden alcanzar incrementos de productividad de hasta un 25 %, evidenciando su impacto directo en la eficiencia operativa.

Bajo este contexto, Richard Lira, Jefe de Innovación y Tecnología de Tgestiona, destaca cuatro pilares que explican cómo la inteligencia artificial está redefiniendo el Facility Management, impulsando una evolución desde un modelo reactivo hacia uno predictivo y estratégico:

Detección temprana de fallas y riesgos operativos: La inteligencia artificial permite identificar variaciones mínimas en variables como consumo energético, temperatura o vibraciones, interpretándolas como señales tempranas de posibles fallas. Al analizar datos históricos y en tiempo real, se anticipan incidencias en activos críticos, reduciendo interrupciones inesperadas y fortaleciendo la continuidad operativa.



La inteligencia artificial permite identificar variaciones mínimas en variables como consumo energético, temperatura o vibraciones, interpretándolas como señales tempranas de posibles fallas. Al analizar datos históricos y en tiempo real, se anticipan incidencias en activos críticos, reduciendo interrupciones inesperadas y fortaleciendo la continuidad operativa. Optimización del mantenimiento y uso de recursos: La IA impulsa un modelo de gestión basado en datos que permite planificar mantenimientos según el estado real de los equipos, optimizar el consumo energético y asignar recursos solo cuando es necesario. Este enfoque, aplicado en modelos operativos como los que desarrolla Tgestiona, reduce intervenciones innecesarias, mejora la eficiencia operativa y contribuye a un mayor control de costos.

La IA impulsa un modelo de gestión basado en datos que permite planificar mantenimientos según el estado real de los equipos, optimizar el consumo energético y asignar recursos solo cuando es necesario. Este enfoque, aplicado en modelos operativos como los que desarrolla Tgestiona, reduce intervenciones innecesarias, mejora la eficiencia operativa y contribuye a un mayor control de costos. Automatización inteligente aplicada a la operación: Las soluciones de IA facilitan la toma de decisiones ágiles mediante consultas automatizadas, flujos de trabajo inteligentes y el uso de sensores que enriquecen el análisis operativo. Al integrarse en plataformas de gestión de infraestructura, estas herramientas simplifican procesos, automatizan tareas repetitivas y permiten una respuesta más rápida y precisa.



Las soluciones de IA facilitan la toma de decisiones ágiles mediante consultas automatizadas, flujos de trabajo inteligentes y el uso de sensores que enriquecen el análisis operativo. Al integrarse en plataformas de gestión de infraestructura, estas herramientas simplifican procesos, automatizan tareas repetitivas y permiten una respuesta más rápida y precisa. Innovación continua en la gestión de infraestructura: La integración de IA con tecnologías como IoT y automatización permite desarrollar un modelo de gestión adaptable y orientado a datos, capaz de anticipar tendencias y responder a cambios en aforo, consumo energético o condiciones ambientales, manteniendo la competitividad y la eficiencia a largo plazo.

Parte de esta transformación se impulsa desde Innova Lab, nuestro espacio de experimentación tecnológica donde combinamos IA, IoT y automatización para validar soluciones antes de escalarlas a la operación real

“Este enfoque, respaldado por un ecosistema tecnológico robusto y una cultura de innovación continua, posiciona a Tgestiona como un referente en soluciones inteligentes para la Gestión de Instalaciones. Nuestra apuesta por tecnologías emergentes y metodologías ágiles nos permite anticiparnos a los retos operativos, elevar la eficiencia y generar valor tangible para nuestros clientes”, concluyó Richard Lira.