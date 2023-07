Las cookies en páginas web: ¿Debemos aceptarlas?

Las cookies de terceros almacenan información sobre las cuentas, actividades en línea y redes sociales del usuario, afectando su privacidad.

Redacción T21 / 13.07.2023 / 9:52 pm

En la era digital en la que vivimos, las cookies se han convertido en parte de nuestra experiencia en línea. Sin embargo, estos pequeños archivos de seguimiento han generado un intenso debate en términos de privacidad y protección de datos.

A medida que los usuarios se vuelven más conscientes de la cantidad de información que se recopila sobre ellos en línea, han surgido interrogantes sobre cómo gestionarlas, o si debiéramos “aceptar todo” cada vez que accedamos a una web, e incluso, si debiésemos rechazar todas las cookies.

¿Qué son las cookies?

Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en el navegador web cuando visitamos una página. Su función principal es ayudar a los sitios web a recordar información sobre cada uno y cómo interactuamos con ellos.

El experto en ciberseguridad de Bitdefender, Julio Seminario, explicó que estos archivos de seguimiento pueden ser propias o de terceros. Las cookies propias son creadas por el mismo sitio web que estás visitando y se utilizan para mejorar tu experiencia en ese sitio en particular. Por ejemplo, recordar tu carrito de compras, tu configuración de idioma o tu ubicación.

En cambio, los de terceros son creadas por otros sitios web y se utilizan para rastrear tu actividad en línea: “Estas cookies almacenan información sobre los anuncios y sitios web visitados, con el fin de ofrecer anuncios personalizados en función de sus intereses e historial de navegación, además de permitir crear un perfil del comportamiento en línea del usuario o simplemente para vender sus datos a otra parte”, añadió el experto de Bitdefender Julio Seminario.

¿Cuáles son las cookies que debes rechazar?

Las cookies de terceros: no son esenciales, por ende, las podemos rechazar de forma segura sin afectar la experiencia. Al ser utilizadas para el seguimiento, es importante limitarlas o bloquearlas por completo y así no afectar la privacidad.

Las cookies publicitarias: se utilizan para mostrar anuncios dirigidos en función de su comportamiento de navegación e intereses. Realizan un seguimiento de su actividad en múltiples sitios web para crear un perfil suyo.

En tal sentido, es importante asegurarse que el sitio web sea seguro para interactuar, caso contrario si la página web no presentara el icono del candado en la barra de direcciones del navegador, rechace todas las cookies y cierre la pestaña.



“Una conexión no segura significa que terceros, incluidos actores maliciosos, pueden robar cookies de su navegador e interceptar su información personal, datos de tarjetas de crédito y más”, añade el experto de ciberseguridad de Bitdefender.



Recuerda que interactuar con un sitio web no seguro lo hace más vulnerable a delitos como el robo de identidad.