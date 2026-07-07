Correos elevan el riesgo industrial en América Latina

Kaspersky advierte que phishing y documentos sospechosos buscan credenciales para abrir paso hacia sistemas industriales críticos.

Redacción T21 / 07.07.2026 / 10:59 am

El reporte advierte que los ataques buscan obtener credenciales y abrir paso hacia entornos OT, con biometría, automatización de edificios y construcción entre los sectores más impactados.

América Latina continúa enfrentando mayores desafíos en materia de ciberseguridad industrial que el promedio mundial. Según el más reciente análisis de Kaspersky ICS CERT, el 20.4% de las computadoras de Sistemas de Control Industrial (ICS) en la región registró afectaciones por objetos maliciosos, lo que la posiciona como la segunda región más expuesta a amenazas perimetrales a nivel global. En contraste, a nivel mundial se observa una mejora gradual en el panorama de riesgo, ya que el porcentaje de equipos afectados descendió a 19.7%, su nivel más bajo desde 2022.

El reporte muestra que los principales riesgos comienzan a través del correo electrónico, con una tasa de computadoras industriales afectadas del 5.30%, equivalente a 1.9 veces el promedio global. En este rubro, México lidera ampliamente la región con un 9.51% de equipos afectados, seguido por Uruguay con un 8.56%, mientras que países como Colombia, Brasil, Argentina y Chile se mantienen dentro de los niveles habituales observados en la región.

De igual forma, los documentos maliciosos alcanzaron el 3.08% a nivel regional, 1.8 veces superior al promedio global, con México nuevamente a la cabeza con un 5.28% de afectación y Uruguay muy cerca con un 5.00%. Finalmente, los scripts maliciosos y páginas de phishing son de las principales amenazas, diseñadas para robar credenciales y datos de autenticación de los empleados, con una tasa regional de 9.65%. En este caso, Panamá destacó por encima del resto con un 18.24% de computadoras ICS afectadas, impulsado por un incremento significativo de campañas dirigidas a comprometer sitios gubernamentales basados en WordPress.

El monitoreo sectorial detallado por Kaspersky identifica cuáles fueron los seis sectores de América Latina que registraron un mayor índice de actividad maliciosa bloqueada en sus sistemas de control tecnológico y operativo (OT):

Biometría: 1%

1% Automatización de Edificios (Building Automation): 4%

4% Construcción: 9%

9% Energía Eléctrica: 19%

19% Ingeniería e Integración de ICS: 7%

7% Manufactura: 7%

“Los indicadores de la región dejan claro que el correo electrónico sigue siendo el eslabón más explotado por los atacantes avanzados para vulnerar la tecnología operativa (OT). El uso de documentos maliciosos y spyware en estas campañas no busca el daño inmediato, sino el acceso inicial sigiloso. Una vez que obtienen credenciales válidas, los actores maliciosos pueden moverse lateralmente por las redes corporativas hasta alcanzar los sistemas de control de procesos críticos, lo que eleva drásticamente el riesgo de incidentes operativos o el despliegue de ransomware”, señalaEduardo Chavarro, Director para Américas del Equipo Global de Respuestas a Incidentes en Kaspersky.

Para robustecer la postura de ciberseguridad industrial y mitigar los riesgos asociados a estos vectores de infección perimetrales, Kaspersky recomienda a las organizaciones adoptar las siguientes medidas esenciales: