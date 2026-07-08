Infraestructura neutral acelera el internet fijo en Perú

Con 82% de conexiones por fibra, los ISP buscan más capacidad, menor latencia y mejor calidad de servicio.

Redacción T21 / 08.07.2026 / 10:44 am

La interconectividad y los data centers carrier-neutral habilitan mayores niveles de capacidad, eficiencia operativa y calidad de servicio para los Proveedores de Servicios de Internet (ISP).

La fibra óptica se ha consolidado como la principal tecnología de acceso en internet fijo en el Perú, representando alrededor del 82% de las conexiones en hogares al cierre de 2025.

El avance de aplicaciones cada vez más exigentes está redefiniendo las demandas tecnológicas y de procesamiento en el Perú. Esta tendencia se refleja en que el 63.3% de los usuarios ya utiliza Internet para consumir streaming de video y audio. A ello se suma el mayor alcance de la conectividad en el país: según el último reporte de Erestel[1] de Osiptel, al cierre de 2025, el 96% de los hogares peruanos ya dispone de una conexión fija o móvil. En este escenario, la infraestructura digital adquiere un papel estratégico para acompañar la expansión de las redes y los servicios digitales en el país.

Hace una década, las velocidades de Internet en el Perú oscilaban entre 1 y 4 Mbps y el mercado estaba dominado por tecnologías xDSL sobre redes de cobre de los proveedores de servicios de Internet (ISP). Hoy, el panorama es distinto; las velocidades más comunes se ubican entre 100 y 500 Mbps, con ofertas que pueden alcanzar hasta 1.000 y 2.000 Mbps. En paralelo, la fibra óptica se ha consolidado como la principal tecnología de acceso en internet fijo, representando alrededor del 82% de las conexiones al cierre de 2025[2]. Esta evolución ha elevado significativamente las exigencias sobre la infraestructura que sostiene el intercambio y procesamiento de datos.

El camino para fortalecer la conectividad

La neutralidad en las redes de Internet se ha consolidado como un principio clave para el desarrollo del ecosistema digital, al permitir la interconexión eficiente entre operadores, proveedores de contenido, nubes y plataformas a nivel global. “Este enfoque es fundamental frente al avance de aplicaciones cada vez más demandantes como la inteligencia artificial, el streaming en alta calidad, el gaming online o las plataformas en la nube, que requieren mayores niveles de capacidad, menor latencia y alta disponibilidad. Una red con altos niveles de interconexión permite optimizar las rutas de tráfico, reducir los tiempos de respuesta y garantizar una experiencia más estable para los usuarios, un estándar que en Cirion logramos a través de nuestra red Tier 1, la más extensa de latinoamérica con 105.000 km de fibra propia”, indica Gustavo Calle, Gerente Comercial Cluster Sur para ISP en Cirion Technologies.

Las redes actuales deben garantizar no solo acceso, sino también condiciones óptimas para la continuidad y estabilidad de los servicios digitales. Esto incluye mecanismos de validación de tráfico, protección frente a ataques, monitoreo constante y gestión eficiente de la información que circula por la red. A medida que aumenta el volumen de datos y la cantidad de dispositivos conectados, la capacidad de las infraestructuras para operar de manera segura, escalable y sin interrupciones se vuelve cada vez más relevante.

Este nivel de interconectividad encuentra su complemento en la evolución de los Data Centers hacia entornos abiertos que facilitan el intercambio de tráfico entre múltiples actores del mercado. Bajo un modelo carrier-neutral, estos espacios permiten que operadores, empresas y proveedores de contenido compartan infraestructura sin depender de un único proveedor de conectividad, habilitando conexiones directas y nuevas oportunidades de negocio desde un mismo punto.

De este modo, los modelos de infraestructura neutral están siendo adoptados cada vez más por los ISP del y otros actores clave de la industria local. Esta estrategia les permite concentrar interconexiones, hacer más eficientes sus flujos de datos y facilitar el acceso a múltiples plataformas desde un mismo punto, fortaleciendo de manera integral el ecosistema digital en el Perú y Latinoamérica.

[1] OSIPTEL - Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2025.

[2] Punku, plataforma de datos de OSIPTEL, que integra información del mercado de telecomunicaciones en el Perú.