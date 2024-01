Cosas que no sabías sobre la PC Acer Swift X 14

Experimenta el futuro de la informática con funciones de IA integradas.

Redacción T21 / 13.01.2024 / 12:30 am

Entusiasta de la tecnología, abróchate el cinturón: la PC Swift X 14 AI, la última innovación de Acer no es solo otra laptop, sino un secreto bien guardado que espera ser expuesto. Aquí, cinco funciones que van más allá de la hoja de especificaciones y que la muestran como un dispositivo que no es solo una herramienta, sino un compañero versátil, perfecto para creadores, jugadores y cualquiera que busque inspiración y estimulación en su entorno digital.

Cuando los colores resaltan, la creatividad se dispara

La PC Swift X 14 AI es un lienzo para la creatividad, con Calman Verified, precisión de color Delta E <2, perfecta para los creadores que necesitan una replicación exacta del color para garantizar que cada tono se muestre tal como se imaginó. También te permite cambiar entre perfiles de color como DCI-P3 (para contenido de video), sRGB (para contenido general) y Adobe RGB (para fotografía), en su brillante pantalla OLED de 2.8K 120Hz, donde las imágenes cobran vida y resaltan con precisión. La tecnología Light Sensing de Acer también garantiza blancos equilibrados, adaptándose perfectamente a tu entorno para una visualización óptima. Ya sea que estés inmerso en tu trabajo bajo la brillante luz del día o trabajando sin parar hasta bien entrada la noche, la Swift X 14 ajusta su brillo y temperatura de color para mantener la comodidad y claridad visual.

Se necesita IA más allá de las nubes

La PC Swift X 14 AI es un campo de juego para la creación de contenido de IA generativa. Equipada con una NVIDIA GeForce RTX 4070, el conjunto de herramientas asistidas por IA NVIDIA Studio y el kit de desarrollo de software TensorRT para un aprendizaje profundo optimizado de alto rendimiento, tendrás suficiente potencia para ejecutar aplicaciones como Stable Diffusion localmente, con soporte nativo, sin tener que depender de la nube. Además, la NPU (Unidad de procesamiento neuronal) AI Boost de Intel optimiza el procesamiento de IA y la eficiencia energética en Creative Suite de Adobe y en otras aplicaciones como DaVinci Resolve, XSplit y más. Esto significa que tienes algo que cambiará las reglas del juego con la potencia optimizada por IA para usar IA generativa dondequiera que vayas.

Comienza tu juego, sin drama

Sí, has escuchado bien: la Swift X 14 no se trata solo de creación y productividad: ¡puede ser tu confidente secreto en los juegos! La ya mencionada NVIDIA GeForce RTX 4070, AI mejora las imágenes de menor resolución en tiempo real con DLSS 3, ofreciendo gráficos más nítidos y velocidades de fotogramas más suaves, al mismo tiempo que libera toda la gloria del trazado de rayos, para que puedas disfrutar de todos tus juegos AAA favoritos en una laptop sin todos los detalles RGB, evitando posiblemente la atención no deseada que conlleva en un entorno profesional. Esto te brinda la libertad y flexibilidad para sumergirte por completo en los juegos que amas, en un dispositivo que realiza una transición perfecta entre el trabajo y el juego.

Equipada con las claves del éxito

Experimenta el futuro de la informática con funciones de IA integradas. Swift X 14 presenta la tecla Copilot, que brinda acceso rápido a Copilot en Windows para una colaboración fluida con IA. ¿Necesitas todas las soluciones de IA de Acer a tu alcance? Simplemente presiona la tecla AcerSense y dirígete a AI Zone para acceder a todo el software de IA disponible en Swift X 14, incluida la cancelación de ruido de IA de Acer PurifiedView y PurifiedVoice 2.0. Es una forma rápida de navegar por el mundo de la IA, haciendo que sus tareas sean más eficientes y agradables.

Tiene un panel táctil... ecológico

Al incorporar un toque ecológico, la Swift X 14 cuenta con un panel táctil fabricado con plástico reciclado del océano. Este guiño sutil pero significativo a la sostenibilidad proporciona una experiencia de usuario fluida, táctil y receptiva. ¡Disfruta de la sensación de tener materiales ecológicos a tu alcance mientras contribuyes con una pequeña parte a un planeta más verde!