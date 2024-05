Samsung Solve for Tomorrow Latam presenta nueva plataforma

El evento online reunió por primera vez a docentes de toda América Latina para compartir experiencias pedagógicas y el impacto social de los proyectos.

Redacción T21 / 20.05.2024 / 7:55 am

Samsung América Latina organizó en la noche del miércoles 8 de mayo el webinar internacional “Manos a la obra: aprendizaje basado en proyectos para la comunidad” para presentar la nueva plataforma Solve For Tomorrow Latam y promover un rico intercambio de experiencias entre docentes de escuelas públicas de América Latina sobre el enfoque STEM (sigla en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y Design Thinking - metodologías aplicadas en el programa Solve for Tomorrow (SFT).

Con la mediación de Larissa Werneck, periodista y coordinadora de proyectos del instituto Porvir, el encuentro reunió a profesionales de la educación que ya participaron en el SFT, docentes interesados en ser parte de la edición de este año y periodistas.

Durante la inauguración, Helvio Kanamaru, Director de Ciudadanía Corporativa y ESG de Samsung para América Latina, destacó la relevancia de la plataforma, desarrollada por docentes para docentes. “El objetivo principal de la plataforma es registrar estas prácticas pedagógicas que fueron creadas por docentes de escuelas públicas y poder compartirlas con otros docentes, para que todos podamos optimizar la propuesta. Más que eso, la plataforma pretende valorar a los docentes”, explica.

Los profesores que participaron en ediciones anteriores de Samsung Solve for Tomorrow hablaron sobre diferentes ideas de proyectos, cómo movilizaron a los estudiantes, desarrollaron prototipos y la importancia de la fase de prueba, entre otros temas.

Bárbara Rodrigues (Brasil), profesora mediadora de un proyecto que utiliza estiércol animal y restos de alimentos de cafeterías para producir biogás, destacó la importancia de Solve for Tomorrow para la igualdad de género en la ciencia. “Las niñas se inician en la ciencia y son reconocidas por esto y por su capacidad, disolviendo esa cultura de que la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y las Matemáticas no son para niñas”, afirma la profesora que hoy ve a sus ex alumnas iniciar su camino académico en universidades públicas del país.

El profesor Carlos Alfaro (Chile) y sus alumnos desarrollaron un dispositivo que contribuye a la inclusión de estudiantes con trastornos del espectro autista. Al observar la sensibilidad acústica de uno de sus alumnos y comprender cómo afecta la vida de miles de familias, el profesor y sus alumnos se sensibilizaron y decidieron desarrollar el proyecto. “Pudimos cambiar vidas, mis alumnos y yo nos inspiramos para cambiar la vida de las personas”, comentó Carlos.

Jesús Bañuelos (México) guió a sus alumnos en la creación de una aplicación que muestra el estado de las rutas de transporte en tiempo real. Contó cómo el proyecto inspiró a los jóvenes participantes y a otros estudiantes del colegio a sentirse capaces de transformar realidades dentro y fuera de México. “Se inspiraron y quieren conquistar el mundo”, comparte el profesor.

Jesús también recordó la importancia de incluir a los jóvenes en la decisión de cómo resolver problemas reales y actuales y recuerda que “es necesario hacer soñar a los jóvenes”.

El programa Solve for Tomorrow

Samsung Solve for Tomorrow sirve como una iniciativa global diseñada para fortalecer el interés de los jóvenes en la ciencia para abordar y resolver desafíos locales que afectan sus vidas y comunidades. A través de estrategias de resolución de problemas y pensamiento crítico y creativo, Samsung Solve for Tomorrow está presente en 33 países y ya ha involucrado a casi 2 millones de estudiantes en todo el mundo. En América Latina, el programa está presente desde 2014, con la participación de más de 353 mil docentes y estudiantes de 20 países de la región.

Para obtener más información sobre Solve for Tomorrow (SFT), visite el sitio web local https://www.solvefortomorrowperu.com

Plataforma Solve for Tomorrow Latam

En marzo de este año, Samsung lanzó la plataforma Solve for Tomorrow Latam (visite solvefortomorrowlatam.com), ofreciendo referencias pedagógicas creadas por docentes y para docentes, favoreciendo el intercambio de conocimientos de varios países y contextos, además de reforzar la importancia de Solve for Tomorrow en la región.

En esta página podrás consultar diferentes prácticas pedagógicas desarrolladas por docentes de toda América Latina para guiar a sus estudiantes en el desarrollo de proyectos. Además, también es posible acceder a una fuente de materiales, incluyendo soporte sobre Design Thinking, en texto, audio y video en portugués, inglés y español para apoyar la construcción y desarrollo de proyectos STEM en las escuelas.

Para conocer más sobre la plataforma, ingrese a solvefortomorrowlatam.com