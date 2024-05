Signify revoluciona la conectividad con el poder de la luz

En el Día Mundial de Internet, celebramos los avances tecnológicos que permiten a las personas conectarse y compartir información de manera más fácil y eficiente.

Redacción T21 / 20.05.2024 / 8:06 am

En el marco del Día Mundial de Internet, celebrado el 17 de mayo, se conmemora la trascendencia de este invento que ha transformado radicalmente la forma en que vivimos, trabajamos, aprendemos y nos comunicamos. El internet se ha convertido en una herramienta indispensable en todos los aspectos de la vida moderna, impulsando el desarrollo social, económico y cultural a nivel global.

En ese sentido, es importante destacar las tecnologías innovadoras que están transformando la manera en que nos conectamos a la red. Entre ellas, Signify (Euronext: LIGHT) líder mundial en iluminación, con foco en el desarrollo de soluciones de tecnología de punta que aprovechan el poder de la luz para mejorar la vida de las personas, presenta TruLiFi, la revolución del internet a través de la luz.

TruLiFi es el sistemaLiFi de Signify que permite conectividad de datos a través de la luz. Esta tecnología se basa en el uso de luminarias LED equipadas con dispositivos especiales que emiten y reciben datos a través de la luz, ofreciendo distintas ventajas de conexión rápida, confiable y segura:

Alta velocidad: Trulifi es inmune a las interferencias de las señales de radio, por lo que es ideal en lugares donde se superponen muchas redes, como oficinas de múltiples usuarios, hoteles o centros de transporte concurridos. Además, su gama de productos comprende luminarias compatibles con Trulifi que brindan conectividad inalámbrica a velocidades de hasta 150 Megabits por segundo (Mbps). Esta velocidad es lo suficientemente rápida como para transmitir simultáneamente 30 películas HDTV en formato 1080p (full HD).

Seguridad mejorada: Trulifi utiliza cifrado AES (advanced encryption standard) de 128 bits, uno de los algoritmos más seguros que existen hoy en día. El acceso a la información se realiza a través de una clave de acceso, que incorpora una capa de seguridad adicional, puesto que la luz no puede atravesar las paredes. Todo esto ayuda a hacer que Trulifi sea tan segura como una comunicación por cable. Perfecta para aplicaciones donde la seguridad sea fundamental.

Eficiencia energética: Gracias a que utiliza la infraestructura de iluminación existente, Trulifi ofrece una solución rentable y energéticamente eficiente para la conectividad inalámbrica, dado que funciona a través de luminarias LED que consumen mucha menos energía, brindando un ahorro de electricidad superior a un 80% en comparación con la iluminación convencional. Convirtiéndose en una opción más eficiente y sustentable.

Mayor capacidad de conexión: Trulifi funciona bien en lugares donde las radiofrecuencias no están permitidas o pueden causar interferencias con otras máquinas, como algunas escuelas, hospitales, aviones, plantas industriales, etc. También se puede utilizar en áreas donde las radiofrecuencias no funcionan bien o no tienen señal.

