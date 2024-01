Criptomonedas: Consejos si quieres adquirirlas en 2024

América Latina representa el 9% de las transacciones globales de criptoactivos, de acuerdo con Chainalysi (compañía líder internacional en análisis de blockchain).

Redacción T21 / 16.01.2024 / 11:22 pm

La llegada del bitcoin y las criptomonedas ha generado conmoción en los usuarios, dado a los múltiples beneficios que estas brindan a la descentralización e inclusión financiera. Sin embargo, a pesar de lo atractivo que parece este ecosistema, también es cierto que no todos están preparados para el auge que está detrás de él.

Y mientras que miles de personas aseguran que lo único que hace falta es elegir una criptomoneda y depositar el dinero, la realidad es que, según expertos en el tema, esto debe ser un proceso mucho más largo y cauteloso, en el cual se tomen consideraciones antes de la primera inversión. Por ello, es importante tomar en cuenta factores clave que permitirán minimizar los riesgos que ya de por sí, genera cualquier inversión.

De acuerdo con Alejandro San Nicolas, director del máster universitario en gestión de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), lo más importante antes de adquirir bitcoin, es tener claro cuáles son los lugares recomendados para hacerlo, de manera que la persona no se convierta en víctima de una estafa. “Es indispensable saber que el bitcoin se puede adquirir en los Exchange centralizados o casas de cambio, que tienen cierta reputación y se encuentran regulados, de manera que brinde la seguridad que necesitamos para iniciar en el mundo de los activos digitales, ya que en los últimos años se han realizado cientos de estafas en relación a este tema”

Por esto, el experto de VIU comparte algunas recomendaciones que pueden dar una guía para iniciar en el mundo de las criptomonedas de forma segura:

No hacer caso a amigos y dejarse llevar por ofertas generosas: es importante no confiar en los beneficios extraordinarios y en las recomendaciones de amigos, pues no siempre es lo que funciona. Por eso se refuerza la importancia de elegir una plataforma correcta para iniciar en el negocio y considerar que nunca se debe entregar dinero a terceros, sin información. Por muy bueno que parezca lo prometido, si alguien ofrece monedas gratis o si una oferta implica una solicitud de depósito de cierta cantidad por adelantado, es probable que sea una trampa.

Verificar la seguridad de la plataforma en donde se están depositando los bitcoins:desafortunadamente, uno de los puntos más vulnerables son los usuarios y los ciberdelincuentes toman ventaja de esto. Los casos más comunes son ataques de phishing, mediante los cuales los criminales obtienen las credenciales del usuario y se aprovechan de la falta de factores de autenticación. Por ello, un factor clave a tener en cuenta, es que se debe asegurar de operar con una wallet (cartera) confiable que permita realizar compras y ventas de criptomonedas con total seguridad.

Realizar investigación de lo que se está comprando (DYOR): como cualquier otra inversión, es importante estar pendiente de lo que sucede en el mercado y con el portafolio adquirido, lo cual se puede hacer a través de fuentes confiables de información especializadas en el ecosistema cripto como los Exchanges Crypto.com, Binance o Coinbase o en charts de criptomonedas como Coinmarketcap o Coingecko.

Pero, ¿Cómo se encuentra la regulación de criptoactivos en América Latina?

Finalmente, San Nicolas destaca que en este momento América Latina tiene un reto importante, para iniciar la regulación de criptoactivos en un entorno de economía digital, en donde la base para la regulación debe fundamentarse en el MiCA (Markets in Crypto Assets por sus siglas en inglés), ya que es uno de los marcos más adelantados a nivel mundial, de manera que no se generen diferencias en los modelos regulatorios y se transmita la ilusión de paraísos fiscales, a futuro, en distintas regiones a nivel mundial.