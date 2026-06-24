¿Qué datos y riesgos involucra perder nuestro celular?

Kaspersky advierte que bloquear el equipo, la SIM y las cuentas en minutos puede evitar fraude financiero y robo de identidad.

Redacción T21 / 24.06.2026 / 2:57 pm

La compañía explica cómo actuar de inmediato para proteger datos, cuentas bancarias y accesos personales cuando un teléfono se pierde o es robado.

A medida que comienzan los grandes eventos deportivos y musicales, y los viajes de vacaciones alcanzan su punto máximo, aumentan los casos de teléfonos perdidos o robados. Pero cuando tu dispositivo desaparece —en un estadio lleno, un festival o un aeropuerto concurrido— aparece el pánico. Y también el riesgo: desde cuentas bancarias vaciadas hasta robo de identidad.

Por eso, los expertos de Kaspersky han publicado un plan de acción práctico, minuto a minuto, para actuar desde el momento en que te das cuenta de que tu teléfono no está.

Paso 1: Intenta localizarlo desde otro dispositivo

El primer paso que puede ayudarte a encontrar tu teléfono es activar la función Find My Device en Android o Find My en iOS para localizarlo. Puedes ingresar a tu cuenta de Google o Apple ID desde otro dispositivo y ver la lista de equipos vinculados a esa cuenta. Los usuarios de Kaspersky para Android también pueden localizar su dispositivo mediante la función “Where Is My Device”, disponible en el portal web My Kaspersky. Es importante tener en cuenta que, para usar cualquier funcionalidad relacionada con la ubicación del dispositivo, estas opciones deben haber sido activadas previamente.

Paso 2: Bloquea tu teléfono y mantente alerta ante estafadores

Después de iniciar sesión en la cuenta y encontrar el dispositivo perdido en la lista, actívalo en modo “Perdido”. Luego, haz clic en el botón “Bloquear”. Puedes configurar una nueva contraseña, así como agregar un mensaje o un número de contacto que verá la persona que encuentre el teléfono. Si el dispositivo no está conectado a Internet, el bloqueo se activará tan pronto como se conecte.

Mantente alerta: si el teléfono cae en manos de delincuentes, podrían intentar contactarte para extorsionarte o pedirte datos personales con el fin de acceder al dispositivo. Se recomienda advertir a tus amigos y familiares sobre la pérdida del teléfono, ya que podrían recibir llamadas o mensajes desde tu número solicitando dinero o haciendo preguntas. Todos estos intentos deben ser ignorados.

Paso 3: Bloquea los accesos: SIM, tarjetas bancarias y contraseñas

Contacta de inmediato a tu operador móvil y bloquea tu tarjeta SIM para eliminar el riesgo de que sea utilizada con fines fraudulentos. También comunícate con tu banco para bloquear cualquier tarjeta vinculada al dispositivo o desvincular esas cuentas.

Después de eso, considera restablecer las contraseñas de todos tus servicios importantes y cerrar sesión en tus cuentas siempre que sea posible. Si utilizas un administrador de contraseñas, cambia la contraseña maestra para proteger todas las credenciales guardadas.

Además, se recomienda proteger las aplicaciones de seguridad para evitar que sean desinstaladas. Los ladrones suelen intentar eliminarlas primero. La protección antidesinstalación, en el caso de Kaspersky, impide que la aplicación sea eliminada y bloquea cambios en la configuración del sistema sin la contraseña de bloqueo de pantalla.

Paso 4: Revisa tus copias de seguridad

En cuanto a otros datos almacenados en el teléfono, como fotos, notas o mensajes, desafortunadamente solo será posible restaurarlos si tienes copias de seguridad o sincronización con la nube configuradas. Si habías activado las copias de seguridad del dispositivo antes de perderlo, podrás restaurar casi todo, desde contactos y fotos hasta mensajes de texto.

Paso 5: Borra tu dispositivo de forma remota si no hay esperanza de recuperarlo

Mientras realizas todas las acciones descritas anteriormente, se recomienda reportar la pérdida ante las autoridades locales y seguir sus indicaciones. Sin embargo, si tienes certeza de que el teléfono no podrá recuperarse, el último recurso es borrar por completo todos los datos del dispositivo.

“Hoy, perder un celular implica mucho más que quedarse incomunicado: significa exponer el punto de acceso a cuentas bancarias, correos, redes sociales, billeteras digitales, fotografías, documentos y conversaciones personales. El problema es que muchas personas reaccionan tarde, cuando el dispositivo ya pudo haber sido manipulado o utilizado para intentar fraudes. Por eso, la respuesta debe ser inmediata y ordenada: localizar, bloquear, proteger accesos, revisar respaldos y, si es necesario, borrar la información de forma remota. Anticiparse con medidas de seguridad no solo aumenta las posibilidades de recuperar el equipo, sino que reduce el riesgo de que una pérdida física se convierta en robo de identidad o fraude financiero”, asegura Fabiano Tricarico, Director de Productos para el Consumidor para Américas en Kaspersky.

Para reducir significativamente los efectos negativos de perder el teléfono, los expertos de Kaspersky recomiendan las siguientes medidas adicionales: