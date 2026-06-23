Zoho lanza servidor propio para reducir costos y energía

Nathu La integra hardware y software propios para mejorar eficiencia, bajar inferencia de IA y fortalecer soberanía tecnológica.

Redacción T21 / 23.06.2026 / 12:18 pm

El nuevo hardware reduce el costo total de propiedad entre 20 y 30%, así como el consumo de energía entre 12 y 18%.

Zoho Corporation, empresa de tecnología global y matriz de Zoho y ManageEngine, anunció hoy el lanzamiento de Nathu La, un nuevo servidor diseñado de forma interna, que constituye un paso fundamental en el camino hacia la construcción de su stack tecnológico completo, desde la capa de hardware hasta las aplicaciones de software.

Con Nathu La, Zoho obtiene el mismo rendimiento en su plataforma pero con un consumo de energía menor entre 12 y 18%, así como una reducción en el costo total de propiedad (TCO) entre un 20 y 30%, lo que a su vez reduce el costo de inferencia. El servidor Nathu La fue desarrollado en colaboración con Intel, por lo cual incorpora procesadores Intel® Xeon® 6, y aprovecha sus capacidades de habilitación y experiencia técnica.

"Durante las últimas tres décadas, Zoho Corporation ha realizado inversiones para construir su propio stack tecnológico desde cero. El lanzamiento del servidor Nathu La está en línea con ese objetivo", dijo Shailesh Davey, CEO de Zoho Corporation. "Con la estrategia de Zoho de utilizar modelos contextuales y de tamaño adecuado, que se ejecutan en nuestra propia plataforma, con nuestros propios servidores, acelerados por nuestra propia base de datos y GPU, estamos multiplicando los beneficios obtenidos al crear y operar todo nuestro stack tecnológico. Estas inversiones en I+D a largo plazo que realizamos en cada capa están orientadas a generar valor para los clientes y a garantizar que nuestras soluciones sean más sostenibles y accesibles ".

La filosofía de diseño detrás de Nathu La está arraigada en el Open Compute Project (OCP), con énfasis en la modularidad, la eficiencia térmica y la facilidad de mantenimiento, permitiendo que los centros de datos de Zoho reduzcan significativamente el costo total de propiedad y el consumo de energía.

Zoho alojará sus aplicaciones en la plataforma de servidores Nathu La, lo que le permitirá optimizar el stack completo de software y hardware para sus cargas de trabajo específicas, reducir costos, mejorar el rendimiento y fortalecer la gobernanza de datos para sus clientes globales. Esto también contribuirá a reducir el costo de inferencia para el uso de IA de Zoho.

Desarrollado con talento en ingeniería de hardware propio

La infraestructura digital de India se está expandiendo a un ritmo sin precedentes. Sin embargo, la tecnología de servidores que la sustenta ha sido históricamente importada del extranjero, con empresas indias pagando regalías y tarifas de licencia a entidades foráneas. Zoho Corporation es una de las pocas organizaciones tecnológicas que ha diseñado una plataforma de servidores de fabricación propia, con toda la propiedad intelectual radicada en India.

En 2020, Zoho estableció un pequeño equipo en Nagpur para trabajar en proyectos de I+D como el diseño de un servidor. Los miembros del equipo de I+D de Nathu La incluyen nuevas incorporaciones provenientes de SETU (Student's Engagement for Transformative Upskilling), una iniciativa diseñada para construir una cantera de ingenieros listos para la industria en universidades del centro de India, con enfoque en aprendizaje avanzado en diseño y manufactura de sistemas electrónicos.

Este programa busca enfrentar la erosión de habilidades fundamentales en la era del aprendizaje asistido por IA. Al poner la innovación práctica y la resolución de problemas entre los principios del currículo, SETU está diseñado para reconstruir la profundidad investigativa, el pensamiento crítico, la creatividad y el conocimiento de ingeniería aplicada que el uso superficial de la IA tiende a debilitar. Hasta la fecha, más de 300 estudiantes han sido capacitados a través de este programa, algunos de los cuales hacen parte de Zoho.

"El desarrollo del servidor Nathu La refleja nuestro compromiso de crear tecnología compleja impulsada por talento proveniente de pueblos y ciudades pequeñas", añadió Davey. "A través de inversiones enfocadas en I+D y desarrollo de habilidades, esta incursión en el hardware nos permite no solo construir y ser dueños de la tecnología, sino también cultivar la experiencia y el talento que la sustenta".

Qué hay dentro

La plataforma de la caja y la placa madre del servidor Nathu La ha sido resultado de cinco años de I+D en hardware, firmware y gestión de sistemas. Basado en los procesadores Intel® Xeon® 6, el equipo está diseñado para optimizar el rendimiento en virtualización (VM), cómputo de alto rendimiento (HPC), inferencia de IA y aplicaciones de almacenamiento. Esto se traduce en un mejor rendimiento de las aplicaciones de Zoho para los usuarios finales.

El servidor cuenta con subsistemas de entrega de energía personalizados, un diseño propio modular de control seguro para centros de datos (DC-SCM, por su sigla en inglés) y opciones de chasis modulares compatibles con diversos entornos de usuario final. Todo esto ofrece flexibilidad para los distintos tipos de implementación.

Todos los componentes modulares, incluyendo el DC-SCM y la Tarjeta de Interfaz de Red (NIC), fueron diseñados internamente por el equipo de ingeniería de hardware de Zoho y ensamblados por socios indios de Servicios de Manufactura Electrónica (EMS), garantizando una cadena de valor doméstica de extremo a extremo. La empresa ha presentado las patentes que cubren diseños de gestión térmica de vanguardia y arquitecturas de servidor optimizadas en costos.

Avanzando hacia la soberanía tecnológica

Nathu La está diseñado con seguridad desde la misma raíz del hardware y en cada capa del stack. La propiedad intelectual completamente original de la plataforma significa que no depende de firmas extranjeras para auditorías de seguridad, actualizaciones de firmware ni continuidad de licencias.

La solución también está totalmente alineada con la política de Software de Código Abierto (OSS) y la Política de Contenido Local más exigente. La solución respalda iniciativas gubernamentales como Make in India, Atmanirbhar Bharat Abhiyaan y el NSM (Misión Nacional de Supercómputo), lo que fortalece las capacidades de India en cómputo de alto rendimiento e infraestructura digital soberana.

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