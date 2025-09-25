Los deepfakes baratos son la nueva amenaza digital

Servicios falsos desde 30 dólares amplían riesgos de ciberseguridad empresarial.

Redacción T21 / 25.09.2025 / 9:01 am

Estos servicios incluyen varias opciones, como el intercambio de rostros en tiempo real durante videollamadas en plataformas de videoconferencia o mensajería, la sustitución de rostros para procesos de verificación y el reemplazo de la señal de cámara en dispositivos.

Expertos de Kaspersky identificaron anuncios en la Darknet que ofrecen servicios de deepfake en video y audio en tiempo real. Los precios parten desde 50 dólares por un video falso y 30 dólares por un mensaje de voz manipulado, es decir, lo que cuesta aproximadamente una cena para dos personas en un restaurante. A partir de ahí, el costo aumenta según la complejidad y la duración del contenido. En promedio, estos “servicios bajo demanda” resultan tan accesibles como una salida común a cenar.

Anteriormente, Kaspersky había identificado servicios de creación de deepfakes en plataformas de la Darknet con tarifas que oscilaban entre 300 y 20,000 dólares por minuto. A diferencia de esas ofertas, las actuales permiten a los actores de amenazas generar audio y video falsos en tiempo real a una fracción del precio o lo que es lo mismo, este “servicio” es hoy 400 veces más barato que en 2023.

Los autores de estos anuncios encontrados tras analizar múltiples plataformas en ruso e inglés, afirman que pueden proporcionar software que sincroniza las expresiones faciales de una persona en un video con un texto, incluso en idiomas extranjeros, junto con herramientas para clonación de voz y para ajustar el tono y el timbre con el fin de transmitir emociones específicas. Sin embargo, es muy probable que muchos de estos anuncios sean estafas destinadas a engañar a compradores interesados.

“No solo estamos viendo anuncios que ofrecen deepfake como servicio, sino también una demanda clara de estas herramientas. Los actores maliciosos están experimentando activamente con IA e incorporándola en sus operaciones. Algunas plataformas presentan capacidades más sofisticadas: por ejemplo, modelos de lenguaje maliciosos creados completamente desde cero, independientes de modelos públicos, que se ejecutan localmente. Si bien estas tecnologías no introducen amenazas cibernéticas fundamentalmente nuevas, pueden aumentar significativamente las capacidades de los atacantes. En este contexto, los expertos en ciberseguridad deben trabajar arduamente para contrarrestar estas amenazas. Una de las formas más prometedoras de enfrentar este desafío es aprovechar la IA para mejorar tanto la productividad de los profesionales de seguridad como la efectividad de las medidas defensivas”, asegura Lisandro Ubiedo, analista senior de seguridad en Kaspersky.

Para mantenerse seguros frente a estas vulnerabilidades, Kaspersky recomienda: