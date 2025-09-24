Respaldo 3-2-1-1-0 contra el ransomware

Modelo de copias inmutables que asegura continuidad operativa y recuperación confiable.

Redacción T21 / 24.09.2025 / 10:59 pm

Con más de 748 millones de intentos de ciberataques solo en Perú, esta regla es un modelo de respaldo que asegura la continuidad operativa y una recuperación confiable frente a la posibilidad de sufrir ransomware.

Los ataques cibernéticos —especialmente el ransomware— junto con los errores humanos, figuran entre las principales causas de pérdida de información en empresas de todos los tamaños. En Perú, solo en la primera mitad del 2025, se registraron más de 748 millones de intentos de ciberataques, con ransomware y phishing entre las amenazas más comunes, según datos reportados por Fortinet.

“Hoy en día una de las responsabilidades estratégicas más importantes que deben asumir los directorios de empresas, es la de definir la gobernanza, supervisar la gestión de riesgos y aprobar las políticas y recursos necesarios en torno a la ciberseguridad con el objetivo de mitigar los riesgos para el negocio”, comenta Luis Ladera, Director de Desarrollo de Negocios en DIMA. En este contexto, muchas organizaciones aún dependen de una única copia de información crítica para el negocio almacenada en la nube, sin mecanismos de inmutabilidad ni pruebas periódicas de restauración. “Esa es la receta perfecta para terminar pagando rescates y, aun así, no poder volver a operar con rapidez”, advierte Luis Ladera. Este vacío explica por qué incluso organizaciones que pagaron rescates no lograron recuperar toda su información.

Frente a este panorama, Ladera subraya la importancia de adoptar la regla 3-2-1-1-0, considerada hoy un estándar de resiliencia en respaldo y continuidad operativa. “La fórmula consiste en mantener 3 copias de los datos, en 2 tipos de medios distintos, con 1 copia fuera en un lugar geográficamente separado, 1 copia inmutable u offline (“air-gap”), y alcanzar 0 errores comprobados en restauración”, precisó.

El directivo de DIMA enfatizó que la diferencia muchas veces entre resolver una crisis en pocas horas o enfrentar días de inactividad depende de la disciplina en el respaldo. “Adoptar prácticas como la “regla 3-2-1-1-0” permite que el respaldo de la información sea efectivo en la continuidad para el negocio”, afirmó. Asimismo, destacó que esta práctica puede aplicarse a todo tipo de empresas: “Empresas y organizaciones relativamente pequeñas pueden apoyarse en la nube y en tecnología de NAS moderna con funciones de snapshots inmutables; las medianas, implementar planes de recuperación en sitios alternos o mediante servicios DRaaS; y las grandes, desplegar arquitecturas multinivel que combinen diferentes capas de inmutabilidad junto con validaciones periódicas de restauración exitosa.”

Además de mitigar el ransomware, la estrategia reduce el impacto de errores humanos, caídas de servicios en la nube y fallas de hardware. “Sin inmutabilidad y sin pruebas automáticas, el backup es solo una promesa. La regla 3-2-1-1-0, se convierte en un compromiso verificable con el negocio”, remarcó.

Finalmente, Ladera indica que para las organizaciones que buscan garantizar su continuidad operativa en un entorno cada vez más complejo desde la perspectiva de la ciberseguridad, adoptar la regla 3-2-1-1-0 se ha convertido en una necesidad estratégica. “La clave está en implementar respaldos y asegurarse de que realmente funcionen cuando se necesiten. Realizar pruebas periódicas de restauración, incorporar mecanismos de inmutabilidad y mantener una cultura de ciber resiliencia permitirá a las empresas enfrentar con éxito los desafíos actuales del ransomware y otros incidentes críticos”, finalizó.