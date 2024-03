Detecta cámaras ocultas en tu alojamiento

Kaspersky explica cómo tu Smartphone es el mejor aliado para detectar cámaras espías.

Redacción T21 / 26.03.2024 / 8:21 pm

Estas vacaciones de Semana Santa coinciden con el reciente anuncio de Airbnb de prohibir las cámaras de seguridad en espacios interiores en sus alquileres. Aunque la presencia de cámaras podría ayudar a prevenir robo o daños a la propiedad, no han faltado aquellos que buscan espiar a huéspedes con fines maliciosos. De hecho, las crecientes denuncias de huéspedes de hoteles, alquileres a corto plazo y cruceros que se han topado con alguna cámara oculta durante su estadía demuestra que se ha vuelto una práctica preocupante.

La tecnología ha avanzado a tal punto que hoy existen cámaras de bajo costo que no requieren de conocimientos técnicos y pueden grabar y transmitir imágenes a través de la Internet. Su tamaño hace que su detección sea prácticamente imposible ya que pueden esconderse fácilmente.

Para que tus vacaciones de Semana Santa estén libres de miradas indiscretas, los expertos de Kaspersky te enseñan cómo detectar cámaras ocultas en tu alojamiento:

Tu móvil, el mejor aliado: Una forma sencilla de detectar cámaras ocultas solo requiere de tu Smartphone. Apaga las luces de la habitación, enciende tanto la linterna del teléfono como la cámara, y apúntalas hacia donde creas que podría estar un dispositivo oculto. Si tu sospecha es correcta, verás un destello en la pantalla.

Atento a la luz roja: en algunos casos, no necesitas una linterna, ya que muchas cámaras espía utilizan luz infrarroja, la cual es invisible al ojo humano, pero no a una cámara. Al filmar en la oscuridad, la fuente de luz infrarroja aparecerá en la pantalla como un punto pulsante. Ten en cuenta que la cámara principal de tu smartphone puede que no funcione, porque probablemente tiene un filtro de luz IR, pero la cámara frontal debería hacer el trabajo.

Ve a la segura: Usa una app para localizar cámaras espía y otros dispositivos ocultos: éstas se dividen en dos categorías. El primer grupo busca dispositivos por el brillo del lente, como en el método descrito anteriormente. Los ejemplos incluyen Glint Finder, que detecta el brillo (o el contraste de la pantalla) cuando una linterna golpea el lente. Las aplicaciones del segundo grupo están diseñadas para buscar dispositivos espía inalámbricos. Para que funcionen, deben conectarse a una red Wi-Fi local. Después de escanear el enrutador, la aplicación muestra una lista de dispositivos conectados donde puedes detectar si hay una cámara conectada.

¿Y si encuentro una cámara? Si encuentras algo que se parece a una cámara u otro dispositivo de monitoreo, toma una foto y haz una búsqueda de imágenes para averiguar qué podría ser. Si se confirman tus temores, comunícate con la policía, la administración del hotel o el servicio de reservas que utilizaste y haz la denuncia.