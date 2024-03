¿Sabes cuándo usar un protector de voltaje o regulador de voltaje?

Los especialistas de Forza, brindan detalles y aspectos que debemos tener en cuenta, con respecto a la función de cada uno.

Redacción T21 / 26.03.2024 / 8:19 pm

El incremento del consumo de energía en los hogares debido al mayor uso de electrodomésticos y la implementación de distintos dispositivos tecnológicos, aumentan más el riesgo de sufrir percances eléctricos. A esto se suma, que muchas veces se desconoce cuándo utilizar algún elemento de protección o acondicionamiento eléctrico, en este caso hablaremos de cuando deberíamos usar un protector y cuando un regulador de voltaje.

Por ello, los especialistas de Forza, brindan detalles y aspectos que debemos tener en cuenta, con respecto a la función de cada uno.

Protector de voltaje

Estos sistemas están creados para proteger automáticamente electrodomésticos (como heladeras, lavarropas o microondas, lo que habitualmente llamamos línea blanca) y también para equipos de entretenimiento en el hogar contra caídas de tensión o sobrecargas transitorias asociadas con relámpagos o problemas de baja tensión en la red de suministro eléctrico.

Existe una gran variedad de opciones, que cuentan con características para cada necesidad, como las de apagado automático cuando los niveles de tensión son demasiado altos o bajos con el fin de proteger los equipos contra irregularidades en el suministro eléctrico; con material retardador de llama, lo cual garantiza que, de presentarse alguna falla, el equipo no sea susceptible de prender fuego; con tomacorriente totalmente giratorio para acomodar y posicionar fácilmente todos los componentes sin obstruir las demás salidas existentes; entre otros.

En Perú y para facilitar el uso de los protectores de voltaje, el modelo FVP-1212B-NG, fue rediseñado para eliminar la clavija a tierra, dado que nuestras casas por lo general no tienen ese tipo de tomacorrientes, pero a pesar de no tener ese desfogue, no se afecta su funcionamiento.

Regulador de voltaje (Estabilizador)

Son equipos que procuran mantener el voltaje de salida lo mas estable posible, protegiendo de esta manera de las fluctuaciones en la línea. Son indicados para proteger equipos como Pcs, Notebooks, consolas de video juegos, TVs, etc, en general equipos electrónicos que son mas complejos y requieren mejor calidad de energía.

Los reguladores Forza, vienen con muchas características adicionales que complementan su labor de protección, como filtros para datos, puertos de carga USB, temporizadores de retardo y hasta selectores de voltaje de salida, este ultimo presente en el modelo FVR-1222USB.

Ahora que ya conoces un poco más acerca de estos sistemas que protegen la fluctuación eléctrica de tu hogar u oficina, es conveniente que siempre cuentes con algún nivel de protección para evitar problemas por fallos eléctricos.