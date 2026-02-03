Diagnóstico temprano que cambia la historia

IA y resonancia avanzada transforman la detección del cáncer de próstata.

Redacción T21 / 03.02.2026 / 10:02 am

Gracias a innovaciones como Deep Resolve de Siemens Healthineers, los estudios de resonancia magnética de próstata pueden realizarse en solo 15 minutos, con imágenes más precisas y diagnósticos más confiables.

La inteligencia artificial y la imagen de precisión están marcando un antes y después en la salud masculina, convirtiendo la detección temprana en una posibilidad real y accesible.

Hasta un 30% a 50% de los casos de cáncer de próstata en Latinoamérica se detectan en etapas avanzadas o metastásicas, lo cual implica mayor mortalidad1. Detrás de esa cifra se esconde una realidad que durante años se ha mantenido intacta: los hombres suelen llegar tarde al diagnóstico, en parte porque los exámenes tradicionales no siempre logran ver lo que realmente está pasando.

Durante décadas, el diagnóstico del cáncer de próstata fue sinónimo de incertidumbre. El examen de PSA —la prueba más usada— ofrecía resultados poco concluyentes y obligaba a miles de pacientes a someterse a biopsias innecesarias o a vivir con la duda. Pero la ciencia encontró una manera de cambiar esa historia.

Hoy, la resonancia magnética multiparamétrica, potenciada por inteligencia artificial, marca un antes y un después. Los tumores se detectan con mayor precisión, incluso en etapas tempranas, y los estudios que antes tardaban casi una hora pueden realizarse en solo 15 minutos gracias a tecnologías como Deep Resolve, que acelera la reconstrucción de imágenes sin perder calidad diagnóstica2.

“Estamos viviendo una transformación silenciosa pero disruptiva: la inteligencia artificial está cambiando la forma en que vemos el cuerpo humano”, explica Carlos Restrepo, Gerente de Portafolio de Resonancia Magnética en Siemens Healthineers, Latinoamérica. “Hoy podemos ver lo invisible, detectar lo que antes se escapaba y acompañar a los pacientes con decisiones más seguras”.

El cambio no se limita a la velocidad. Los nuevos sistemas de análisis de imágenes, gracias a la IA y su alta resolución de imagen, permiten a los especialistas interpretar automáticamente los resultados, identificar lesiones relevantes y reducir la variabilidad entre observadores. Lo que antes dependía de la experiencia individual de un radiólogo ahora se respalda en algoritmos que aprenden de miles de casos, lo que garantiza diagnósticos más consistentes y personalizados.

“Anteriormente las resonancias magnéticas de próstata se hacían de manera regular en equipos de 3 teslas para obtener la resolución de imagen requerida por los estándares internacionales. Ahora, gracias a Deep Resolve se puede alcanzar estas resoluciones inclusive con equipos menores a 1.5 teslas” afirma Restrepo.

El resultado es una revolución silenciosa: menos procedimientos invasivos, detecciones más tempranas y tratamientos planificados con exactitud milimétrica. En un escenario donde la mitad de los diagnósticos aún llegan tarde, la tecnología abre una nueva oportunidad para cambiar la historia de la salud masculina.

“Estamos frente a un avance sin precedentes. La tecnología se ha convertido en el mejor aliado de la medicina moderna, no para reemplazar al médico, sino para potenciar su capacidad de salvar vidas”, concluye Restrepo “Cada imagen más nítida, cada segundo ganado y cada diagnóstico más preciso son pasos concretos hacia un futuro donde detectar a tiempo deja de ser una excepción y se convierte en la norma”.