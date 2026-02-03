LG redefine el hogar con IA afectiva

CES 2026 muestra una IA más humana y conectada.

Redacción T21 / 03.02.2026 / 10:10 am

La compañía presentó sus más recientes soluciones con inteligencia artificial mostradas en el CES 2026, enfocadas en crear hogares más conectados, personalizados y automatizados a través de su concepto de Inteligencia Afectiva.

Con el objetivo de mostrar los últimos avances en inteligencia artificial (IA) y su impacto en la vida cotidiana, LG realizó una presentación exclusiva para periodistas en la que dio a conocer las principales innovaciones y soluciones con IA presentadas en el CES® 2026, bajo el lema “Innovation in Tune With You”.

Durante el encuentro, la marca compartió cómo está integrando su concepto de Inteligencia Afectiva (Affectionate Intelligence) en dispositivos, soluciones y entornos del hogar, con el propósito de crear experiencias más intuitivas, personalizadas y centradas en las personas.

La presentación estuvo a cargo de Bo Jungo Seo, director de Marketing de LG Perú, quien destacó que la compañía está transformando sus productos en soluciones inteligentes diseñadas para fortalecer la conexión significativa entre dispositivos, personas y espacios.

IA aplicada a entornos reales: Sense-Think-Act

En esta línea, LG demostró cómo sus sistemas de IA operan bajo el modelo Sense-Think-Act (percibir, pensar y actuar), el cual permite que los dispositivos detecten condiciones del entorno, procesen datos en tiempo real y ejecuten acciones de forma autónoma.

Entre las principales novedades presentadas se incluyeron el robot doméstico LG CLOiD, electrodomésticos impulsados por IA, soluciones para vehículos, plataformas de TV y entretenimiento, así como la evolución de la línea premium LG SIGNATURE con capacidades avanzadas de inteligencia artificial.

La visión “Zero Labor Home”

Durante el evento, también se presentó la visión “Zero Labor Home”, un ecosistema integrado donde el robot doméstico LG CLOiD, los electrodomésticos inteligentes y los servicios de IA trabajan de forma sincronizada para anticiparse a las necesidades de los usuarios y reducir significativamente las tareas del hogar.

En ese sentido, la marca enfatizó en que está evolucionando hacia un ecosistema donde la inteligencia artificial no sólo responde, sino que entiende, se adapta y se anticipa a las necesidades reales de los usuarios, creando experiencias más humanas y relevantes.

(Foto de un reciente monitor 5K2K de 45" de LG)

Innovaciones en TV, pantallas y electrodomésticos premium

Adicionalmente, LG destacó sus avances en tecnologías de TV y pantallas, como el LG OLED evo Wallpaper TV, que incorpora la nueva tecnología de calidad de imagen Hyper Radiant Color, además de un diseño ultradelgado tipo “papel tapiz”, posible gracias a su conectividad True Wireless.

En el segmento de electrodomésticos premium, el refrigerador LG SIGNATURE integra IA conversacional basada en modelos de lenguaje (LLM), permitiendo interacciones en lenguaje natural y sugerencias personalizadas. Asimismo, optimiza la gestión de alimentos mediante ThinQ™ Food, que utiliza una cámara interna para identificar productos, sugerir recetas y recomendar sustituciones según el contenido disponible.

Por su parte, la cocina LG SIGNATURE Oven Range incorpora funciones como Gourmet AI, que emplea una cámara con inteligencia artificial dentro del horno para identificar más de 80 platos y seleccionar automáticamente la configuración de cocción ideal.

Experiencia práctica con coctelería

Como parte de la experiencia, LG también organizó un taller de coctelería a cargo de Joel Chirinos, ganador del World Class 2025, quien puso a prueba la innovadora refrigeradora LG InstaView, integrando tecnología y creatividad en una experiencia práctica para los asistentes.

Con esta presentación, LG reafirma su liderazgo en innovación y su apuesta por una inteligencia artificial enfocada en las personas, orientada a transformar la forma en que interactuamos con la tecnología en el día a día.