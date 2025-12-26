Dreame enciende la Navidad con innovación

Tecnología inteligente y ofertas exclusivas para el hogar.

Redacción T21 / 26.12.2025 / 10:44 am

Dreame tira la casa por la ventana con rebajas insuperables

Estás ofertas estarán disponibles en los portales de Falabella.com.pe y Mercado Libre

Lima, diciembre del 2025.- Con la magia de la Navidad acercándose, Dreame —la marca global de electrodomésticos inteligentes de limpieza y cuidado personal— celebra su llegada al Perú con una campaña especial que invita a los peruanos a descubrir lo mejor de la innovación para el hogar.

En su primera temporada navideña en el país, la compañía presenta ofertas exclusivas en su portafolio de robots aspiradores, aspiradoras húmedo/seco, modelos inalámbricos y herramientas de cuidado personal.

“Estamos muy orgullosos de llegar al Perú, un país que valora la innovación y la calidad. Desde Dreame nos comprometemos a ofrecer tecnología de punta que mejore y simplifique la vida de las personas”, señaló Gustavo Hernández, Country Manager de Dreame Technology Perú.

Ofertas que hacen brillar la Navidad

Esta temporada, Dreame ofrece descuentos especiales pensados para quienes buscan transformar sus rutinas de limpieza o sorprender con un regalo funcional y elegante:

Robots aspiradores — Limpieza inteligente sin esfuerzo

Dreame D20 Ultra

De S/ 2,199 a → S/ 1,799

De S/ 2,199 a → Dreame F10

De S/ 1,299 a → S/ 799

Aspiradoras húmedo/seco — Poder y precisión

Dreame G10 Pro

De S/ 1,499 a → S/ 1,199

Las ofertas de Navidad ya están disponibles —por tiempo limitado o hasta agotar stock— a través de los canales oficiales:

Falabella.com.pe

Mercado Libre Perú

Con estas ofertas, Dreame busca que más familias peruanas descubran los beneficios de incorporar tecnología inteligente en sus hogares. Ya sea para quienes desean optimizar su tiempo, mantener sus espacios impecables o conseguir resultados profesionales desde casa, la marca presenta opciones que combinan rendimiento, diseño y durabilidad.