Epson impulsa la cartelería con alto rendimiento

Productividad, calidad y eficiencia para impresión de gran formato.

Redacción T21 / 26.12.2025 / 10:41 am

Impresora de cartelería de 64 pulgadas con tecnología avanzada, mayor productividad y bajo costo de inversión.

Reafirmando su compromiso con la industria de la señalización y la impresión de gran formato, Epson presenta la impresora SureColor S7170 de 64 pulgadas. Diseñada para impulsar el crecimiento de los negocios es una solución versátil y confiable, capaz de producir una amplia variedad de trabajos con una calidad excepcional. Esto la convierte en una herramienta estratégica para talleres de impresión y rotulación de todos los tamaños que buscan flexibilidad para imprimir en múltiples sustratos y expandir su oferta sin necesidad de invertir en equipos de mayor producción. Equipada con la última generación de cabezales de impresión, capaz de alcanzar mayores velocidades¹, ofrece el reconocido nivel de detalle y la vibrante calidad cromática de Epson, lo que la hace ideal para la impresión de letreros y carteles para interiores y exteriores, lonas publicitarias, calcomanías, rotulación vehicular y un sinfín de aplicaciones más.

"Los talleres de impresión gráfica, no deberían tener que sacrificar entre calidad y velocidad. Hoy, para ser competitivos, se necesitan ambas", afirma Janette Rosales, gerente de producto de Epson para Latinoamérica. "Y justamente para eso llega la nueva SureColor S7170, que ofrece ese equilibrio perfecto a un costo increíblemente conveniente. Gracias a su rapidez y a la capacidad de trabajar con distintos materiales, permite a los talleres aceptar una gran variedad de proyectos con un solo equipo. Esto optimiza toda la operación y se traduce en un negocio mucho más eficiente y rentable", agregó.

Equipada con las tintas ecosolventes UltraChrome® GS3 de 4 colores y la tecnología Epson Precision Dot, la impresora SureColor S7170 ofrece una calidad de impresión consistente y de alto nivel. Basada en la plataforma confiable de la generación anterior, esta impresora incluye un sistema de alimentación de materiales de gran precisión, junto con un nuevo cabezal PrecisionCore® Micro TFP® de 1,33 pulgadas de ancho con tecnología de verificación de inyectores, que garantiza un funcionamiento estable incluso a mayores velocidades de impresión¹. Asimismo, un sensor de temperatura ubicado más cerca de la placa de inyectores optimiza la consistencia cromática.

Un innovador sistema de suministro de tinta reemplaza los voluminosos cartuchos por paquetes de gran capacidad de 800 mL², que utilizan un 80% menos de plástico³. Esto contribuye a reducir los residuos plásticos, disminuir la frecuencia de reemplazo de tinta y optimizar la eficiencia operativa de los talleres de impresión. La impresora SureColor S7170 es, además, compatible con una amplia gama de materiales, como vinilo, lona, lienzo y más, para responder a las diversas necesidades de los clientes. Su preciso sistema de alimentación y recogida de materiales asegura un funcionamiento estable y una impresión precisa en múltiples aplicaciones.

El diseño intuitivo cuenta con una pantalla táctil de 4,3 pulgadas que permite al operador ajustar los parámetros de impresión en el momento. Con herramientas de gestión integradas para optimizar la producción, la impresora SureColor S7170 incluye el software Epson Edge Print Pro RIP, además la SureColor S7170 es totalmente compatible con la plataforma Epson Cloud Solution PORT®4 que permite el monitoreo en tiempo real de la producción y la gestión de flotas de impresoras.

Disponibilidad

La impresora SureColor S7170 está disponible a través de distribuidores autorizados de productos profesionales de Epson y cuenta con una garantía limitada de un año.