eCommerce: Elementos claves que influyen en la experiencia del usuario

"La calidad del servicio posventa puede influir en la fidelidad del cliente y en la reputación de la marca, siendo esencial para el éxito a largo plazo en el comercio electrónico”, según el director de VTEX.

Redacción T21 / 26.02.2024 / 11:57 pm

En la era digital actual, el comercio electrónico dejó de ser una opción para convertirse en una necesidad estratégica para las empresas que desean prosperar en el mercado global. De hecho, al cierre del 2023 más de 300,000 negocios utilizaron ese canal virtual en el Perú, de acuerdo con cifras de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece). Bajo este contexto, la experiencia de usuario surge como un factor determinante para el éxito o fracaso de cualquier negocio en línea.

De acuerdo con un estudio realizado por Euromonitor y Google denominado “El futuro del retail en Perú” que data del 2022, el 71% de los usuarios buscan experiencias personalizadas en los canales digitales de las compañías de retail, pero quieren tener la posibilidad de decidir dicha acción con opciones de filtro. Para, Nilo Alfaro, Head of VTEX Perú, la atención al cliente y el soporte posventa son aspectos clave en la experiencia del usuario.

En ese sentido, el especialista de VTEX brinda cuatro elementos clave que influyen en la experiencia del usuario.

Atracción: Es fundamental tener claro los perfiles de clientes que se busca conseguir. Tener a la persona correcta en el sitio es el primer paso para una buena experiencia.

UX: Promover un proceso de compra sencillo es relevante. Resaltar que, los clientes en los canales digitales son menos indulgentes con las marcas, por ello, el tiempo de carga no debe ser mayor a 3 segundos porque, eso representaría una reducción de 40% de visitantes al sitio. Por otro lado, contar con un árbol de categorías, información relevante en la ficha de producto y un buscador inteligente incrementará la probabilidad de que entre el 10% o el 30% de los usuarios agreguen productos al carrito de compras.

Métodos de pago y despacho: La implementación de métodos de pago rápidos, la reducción de pasos innecesarios, la opción de guardar información de pago y la variedad de opciones contribuyen a agilizar el proceso de compra. En este punto, Alfaro detalla que, “la mayoría de los clientes de VTEX utilizan la funcionalidad de Smart Checkout para lograr que el proceso en mención sea en solo 2 pasos a partir de la segunda compra. Gracias a ello, muchos clientes han incrementado su tasa de conversión en más de un 40%

Delivery y post venta: Entregar los productos en tiempo y forma es un desafío que sostiene la promesa de valor del ecommerce. Además, resolver cualquier problema posterior a la entrega hace sostenible el negocio y genera fidelización.

Navegación: Un diseño intuitivo y una estructura de navegación clara permiten a los usuarios encontrar fácilmente lo que buscan, reduciendo la fricción en el proceso de compra. Para medir si la navegación es la correcta se puede elaborar mapas de calor y complementar con otras métricas, como el tiempo de permanencia en la página o la tasa de rebote.

Reconocimientos de VTEX

Este año, VTEX fue reconocido como Líder en el informe IDC MarketScape: Worldwide B2C Digital Commerce Platforms for Midmarket Growth 2024 Vendor Assessment. La marca fue calificada Líder entre 25 proveedores de comercio digital evaluados por sus funcionalidades y enfoque estratégico en casos de uso B2C. Cabe resaltar que este anuncio llega pocos días después de que VTEX fue nombrado Líder en el informe IDC MarketScape: B2B Digital Commerce for Midmarket Growth 2023–2024.

Este doble reconocimiento muestra la habilidad de VTEX de asistir a clientes de diversas industrias como retail, CPG, abarrotes, manufactura, distribución, y otras con modelos de negocio de comercio digital únicos.

Además, VTEX ha sido reconocida como el único proveedor incluido en el cuadrante Customers’ Choice en la edición 2024 del informe Voice of the Customer for Digital Commerce de Gartner. Un prestigioso reconocimiento otorgado a proveedores que reciben comentarios positivos constantes de sus clientes, lo que refleja la experiencia real de los usuarios y proporciona una indicación confiable de la calidad y satisfacción del cliente.