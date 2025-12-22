Entel impulsa la nueva era del 5G en Perú

Esto significa más capacidad, velocidad y cobertura para el país.

Redacción T21 / 22.12.2025 / 5:54 pm

Tras la autorización del MTC, la compañía inicia las acciones para la actualización de su red 5G, iniciando una nueva etapa de conectividad en el país.

Tras la autorización otorgada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que permite a las empresas operadoras iniciar el despliegue y la actualización de la tecnología 5G en el país, Entel anunció el inicio de este proceso, marcando el comienzo de una nueva etapa para la conectividad en el Perú.

Este avance se da luego de la adjudicación del espectro radioeléctrico en la banda de 3.5 GHz realizada en setiembre, proceso que sentó las bases para el desarrollo del 5G en el país. Con la autorización emitida recientemente por el MTC, las operadoras quedan habilitadas para iniciar la implementación de esta tecnología, que permitirá mejorar de manera significativa la calidad y capacidad de las redes móviles.

En ese contexto, ha iniciado el proceso en el marco de las disposiciones aprobadas por el MTC. Gracias a la firma del contrato de concesión, la compañía pasa de contar con 20 Mhz no continuos a 100 MHz continuos de espectro a nivel nacional, lo que permitirá ampliar significativamente su red 5G a todo el país, así como potenciar su señal y habilitar mayores velocidades, menor latencia y una mayor capacidad para conectar dispositivos de manera simultánea, beneficiando a personas, empresas y servicios digitales clave para el país.

Esta actualización forma parte de uno de los frentes estratégicos que Entel viene desarrollando para fortalecer la conectividad en el país. De manera paralela e independiente, la compañía también implementó hace unas semanas la conectividad satelital directa al celular (D2C) junto a Starlink, enfocada en habilitar el acceso a servicios móviles en zonas sin cobertura terrestre.