Navidad Tech 2025: Regalos que marcan tendencia

Tecnología útil y conectada para regalar mejor esta Navidad.

Redacción T21 / 23.12.2025 / 9:35 am

La tecnología vuelve a posicionarse como una de las principales opciones a la hora de elegir regalos para Navidad. Desde relojes inteligentes para adultos y niños, hasta equipos de conectividad para el hogar, los peruanos están priorizando regalos que acompañen su día a día. Como explica Aldo Sarmiento, Gerente Comercial de Coolbox Perú, “hoy las personas buscan regalos útiles y duraderos, y la tecnología cumple perfectamente esas expectativas”.

Por ello, Coolbox —retail peruano especializado en tecnología— presenta su Guía de Navidad 2025, una selección curada que reúne desde productos de alta demanda hasta opciones perfectas para intercambios con los compañeros de trabajo. A continuación, un recorrido por las categorías más destacadas de esta temporada:

Smartwatch: el regalo más versátil del año. Los relojes y bandas inteligentes son regalos que destacan en temporada de fiestas por adaptarse a diferentes tipos de usuarios. Podemos encontrar modelos para adultos con funciones de salud y productividad, y versiones para niños con herramientas interactivas. Son regalos prácticos, útiles y personalizables, gracias a sus correas y diseños intercambiables. Audio para celebrar en familia. Parlantes Bluetooth para reuniones, audífonos inalámbricos para uso diario, tornamesas y radios vintage forman parte del portafolio que Coolbox trabaja con marcas como Xiaomi o Samsung. A ello se suman marcas propias como Richards, TeraWare o Decibel, pensadas en ofrecer alternativas accesibles sin sacrificar calidad. Para quienes buscan animar las fiestas, los equipos de karaoke son uno de los favoritos de diciembre. Cámaras y drones para aventuras épicas. Cámaras de acción, cámaras instantáneas y accesorios para video siguen encabezando la preferencia entre quienes buscan registrar cada viaje o experiencia. Marcas como GoPro y Fujifilm destacan por sus equipos compactos y de alto rendimiento. A esta categoría se suman los drones, que permiten obtener tomas aéreas estables y sorprendentes, convirtiéndose en un regalo ideal para amantes de la fotografía y la aventura. Streaming, conectividad y Smart Home. Entre los productos más populares se encuentran los convertidores Smart TV, que permiten acceder a Netflix, Amazon Prime y otras plataformas desde televisores antiguos con entrada HDMI. A ello se suman antenas digitales, adaptadores y soluciones para el hogar conectado. En palabras del equipo de Coolbox, “estos productos combinan utilidad y accesibilidad, por lo que se convierten en excelentes opciones para regalar”. Gaming para todas las edades. La categoría gamer continúa en crecimiento. PlayStation, Nintendo Switch 2, portátiles como la ASUS ROG Xbox Ally, auriculares, teclados y mouse se mantienen entre las opciones más consultadas, tanto por gamers experimentados como por quienes buscan iniciarse.