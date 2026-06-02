Mundial 2026 enfrentará la mayor amenaza cibernética de su historia

La expansión del torneo a tres países y 48 selecciones multiplica los riesgos de ataques contra infraestructura crítica, hoteles, transmisiones y servicios para aficionados.

Redacción T21 / 02.06.2026 / 1:59 pm

Una investigación de Palo Alto Networks reveló que los ciberdelincuentes encontrarán en el certamen de fútbol un contexto perfecto para ejecutar ataques que van desde la interrupción de actividades de activos críticos hasta el robo de información a establecimientos como hoteles y puntos de venta.

Unit 42, la Unidad de Inteligencia y Respuesta a Incidentes de Palo Alto Networks publicó un análisis en el que se destaca cómo la Copa del Mundo de la FIFA 2026 supone la mayor superficie de ataque en el ámbito del entretenimiento a nivel mundial de la historia, ya que las intrusiones disruptivas, el fraude delictivo y las operaciones cibernéticas con motivaciones políticas son, en la práctica, inevitables.

En un contexto marcado por el conflicto de EE. UU. con Irán y el aumento de las tensiones geopolíticas, la actividad en materia de política exterior y la creciente polarización global, la Copa del Mundo supone una plataforma atractiva para los actores maliciosos, los hacktivistas y los grupos de ciberdelincuentes que buscan visibilidad y causar trastornos a gran escala.

Se prevé que los actores maliciosos se centren en marcas de confianza, servicios dirigidos a los aficionados, la infraestructura del evento y el ecosistema de seguridad en general.

¿Qué tipo de ataques se pueden llevar a cabo en el Mundial?

Tras analizar los ciberataques perpetrados contra grandes eventos desde 2016 hasta los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, esta evaluación concluye que es muy probable que se produzcan intrusiones disruptivas, fraudes criminales a gran escala y ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS) con motivaciones políticas, así como operaciones de pirateo y filtración de información. Las únicas incógnitas son quiénes serán los responsables, contra qué objetivos y con qué gravedad. Palo Alto Networks prevé que los ataques se clasifiquen en tres categorías principales:

Interrupción: Ataques de gran urgencia destinados a provocar el caos y la interrupción física. Esto incluye a actores geopolíticos, como grupos vinculados a Irán que atacan infraestructuras críticas y hacktivistas vinculados a Rusia que llevan a cabo ataques DDoS y de desfiguración de sitios web. Los defensores también deben prepararse para ataques destructivos de tipo «wiper» contra proveedores o recintos.

Ataques de gran urgencia destinados a provocar el caos y la interrupción física. Esto incluye a actores geopolíticos, como grupos vinculados a Irán que atacan infraestructuras críticas y hacktivistas vinculados a Rusia que llevan a cabo ataques DDoS y de desfiguración de sitios web. Los defensores también deben prepararse para ataques destructivos de tipo «wiper» contra proveedores o recintos. Beneficio: La amenaza de mayor volumen y probabilidad es la ciberdelincuencia con motivaciones económicas. Esto abarca el ransomware dirigido al sector hotelero que ataca sistemas de reservas y puntos de venta (POS), así como el sofisticado fraude a los aficionados.

La amenaza de mayor volumen y probabilidad es la ciberdelincuencia con motivaciones económicas. Esto abarca el ransomware dirigido al sector hotelero que ataca sistemas de reservas y puntos de venta (POS), así como el sofisticado fraude a los aficionados. Desinformación: Una estrategia a largo plazo de desestabilización y miedo, que a menudo utiliza propaganda y narrativas patrocinadas por el Estado para generar ansiedad en la población.

El plazo para pasar de la preparación a la respuesta inmediata se está agotando rápidamente. Las condiciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026 son diferentes a las de cualquier torneo anterior: tres países anfitriones, dieciséis ciudades sede, 48 equipos participantes y un ecosistema cibercriminal que se ha industrializado contra el sector hotelero desde 2023.

La principal recomendación para las empresas es planificarse para posibles incidentes en toda la red de proveedores y ciudades anfitrionas, practicar la respuesta ante escenarios realistas y coordinar entre jurisdicciones antes del inicio del torneo, en lugar de hacerlo durante el mismo. La estrategia defensiva más importante para 2026 es asumir que los ataques se producirán.