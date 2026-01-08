Epson y DanSa transforman la cultura peruana con proyección

Proyectores Epson llevan la danza y gastronomía peruana a una experiencia inmersiva y visual.

Redacción T21 / 08.01.2026 / 9:15 pm

El restaurante combina la presentación artística, la gastronomía y un espectáculo visual con videoproyectores láser 3LCD de 30.000 lúmenes de Epson.

Epson, líder global en soluciones de proyección de alta gama, forma parte de la oferta visual de DanSa, el espectáculo cultural que fusiona la riqueza de las danzas y la gastronomía peruana. Así, la tecnología de proyección de Epson habilita una experiencia inmersiva y visualmente impactante para el público que rápidamente lo está convirtiendo en un gran atractivo turístico.

Para la realización del espectáculo, se usa el proyector Epson Pro L30000UNL, un equipo de alto rendimiento que ofrece 30.000 lúmenes de brillo en color y en blanco, además de una alta resolución con tecnología de 4Kenhancement. Gracias a su avanzada tecnología láser 3LCD, este modelo garantiza una reproducción de color superior, una fiabilidad excepcional y un bajo mantenimiento, características esenciales para dar vida al escenario de DanSa.

La combinación del proyector Epson, las luces y pantallas de fondo permiten crear una escenografía sin límites con el efecto “3D en vivo”, que genera un efecto holograma. Así, el escenario puede transformarse de forma inmediata, con la mayor nitidez y calidad de color.

“Lo que nosotros buscábamos era contar una historia que refleje nuestras costumbres peruanas. Para lograrlo, el proyector fue algo vital y súper importante, permitiéndonos crear efectos inmersivos que eliminaron la necesidad de escenografía tradicional”, señaló Vania Masías, directora artística de DanSa. Asimismo, Jose Antonio Irey, director de DanSa, afirmó que el espectáculo de danza tiene ese nivel de calidad gracias a la tecnología Epson.

A través de una combinación magistral de coreografías contemporáneas, ritmos tradicionales y una puesta en escena innovadora, la oferta de DanSa transporta a los espectadores a un viaje emocional y estético. Cada presentación es una obra de arte en movimiento que busca conectar con la audiencia a un nivel profundo, explorando temas de identidad, herencia y la evolución de la cultura peruana.

“El arte y la tecnología son aliados para crear experiencias memorables. Nos enorgullece que la propuesta de DanSa confíe en Epson para llevar a cabo un montaje de esta magnitud, demostrando así la potencia y versatilidad de nuestros proyectores Pro L30000UNL 3LCD”, señaló Álvaro Vargas, gerente comercial de Epson Perú. "La elección de nuestros proyectores es un reconocimiento de la confianza en la calidad, potencia y fiabilidad de nuestras soluciones. En Epson, estamos comprometidos a seguir ofreciendo la tecnología más avanzada para transformar los eventos en verdaderas experiencias visuales inolvidables”, agregó.

Los proyectores de Epson son reconocidos en la industria del entretenimiento y las artes escénicas, donde lideran en innovación, ofreciendo soluciones que se adaptan a los espectáculos más relevantes a nivel global.