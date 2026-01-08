Transformación tecnológica en Perú con IA

Hack space de NTT DATA, NEAR.AI y Sundai LatAm presenta soluciones disruptivas.

Redacción T21 / 08.01.2026 / 9:11 pm

En un hito para la innovación tecnológica peruana, NTT DATA, NEAR.AI y Sundai LatAm organizaron un hack space intensivo de agentes de inteligencia artificial que reunió a desarrolladores, emprendedores y estudiantes para construir soluciones innovadoras con tecnologías descentralizadas/distribuidas.

El evento, realizado el domingo 23 de noviembre de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., resultó en tres proyectos pioneros que abordan problemas críticos del mercado peruano: investigación criminal, estacionamientos urbanos y préstamos informales.

Formación de élite y tecnología de vanguardia

La jornada inició con una presentación magistral de Hisao Higuchi, representante de Sundai Club, el movimiento global de "hackers" de IA nacido en MIT y Harvard que se reúne cada domingo para construir aplicaciones completas en un solo día. Sundai Club, que ha realizado más de 60 hackathons consecutivos y cuenta con 250 miembros activos, trajo su metodología de innovación acelerada a Lima por primera vez.

Juan José JJ Miranda, Director del Innovation Center de Blockchain/Web3 & Quantum de NTT DATA, presentó al ponente principal el Dr. Sergey Astretsov, experto en producto e inteligencia artificial de NEAR.AI, la iniciativa de computación confidencial de NEAR Foundation. Astretsov, quien cuenta con un MBA en Emprendimiento de Carnegie Mellon University y maestría en Matemáticas y Ciencias de la Computación por la Universidad Estatal de Moscú, guió a los participantes a través de las capacidades de NEAR.AI y las últimas tendencias en agentes de IA descentralizados.

"NEAR.AI y NEAR PROTOCOL representa el futuro de la inteligencia artificial descentralizada, donde la soberanía de datos y la privacidad se combinan con el poder computacional confidencial y distribuido," explicó Astretsov durante su ponencia.

Tres soluciones que transforman industrias

Tras dinámicas de formación de equipos y sesiones intensivas de mentoría técnica con David Osorio Laboriano, Eduardo Salvador Ñique y David Ernesto Mendieta Saldarriaga, parte del equipo del Innovation Center, surgieron tres proyectos potentes:

ShadowMind: Revolucionando la investigación criminal

Este sistema multiagente confidencial ataca una crisis de eficiencia donde el 60-72% del tiempo investigativo se desperdicia en tareas no analíticas. Con 102 millones de casos anuales en Perú (desde simples hasta crimen organizado) y una brecha operativa donde los clientes demandan resultados en menos de 72 horas pero la realidad tarda 5-12 días, ShadowMind permite a detectives privados insertar evidencias, consultar y enlazar casos en una red confidencial. Su chatbot de IA facilita análisis de secuestros, desapariciones y crímenes organizados en tiempo real, transformando cómo se manejan el 65-82% de datos sensibles en investigaciones criminales.

ParkinGo: Solucionando el caos del estacionamiento urbano

Frente a un déficit de 45,000 espacios vehiculares en distritos premium de Lima y tarifas que alcanzan S/10-15 por hora, ParkinGo ofrece una plataforma mobile-first con búsqueda en lenguaje natural mediante IA de NEAR. Con características innovadoras como swipe estilo Tinder para explorar cocheras, ranking por cercanía usando Google Maps, códigos QR únicos de acceso y pago integrado con Mercado Pago, la solución optimiza los escasos 12,000 espacios públicos disponibles en Miraflores, San Isidro, San Borja y Surco.

UpdAI: Democratizando el control de préstamos informales

En respuesta a las 212,000 familias peruanas afectadas por préstamos "gota a gota" con tasas superiores a 500% anual en un mercado de S/1,780 millones, UpdAI es un bot conversacional de Telegram potenciado por NEAR AI que registra automáticamente préstamos informales. La aplicación interpreta mensajes en lenguaje natural, identifica montos, personas y tipos de transacción, proporcionando transparencia y responsabilidad sin las barreras del crédito formal.

Compromiso con el ecosistema de innovación

"Este evento representa nuestro firme compromiso con la innovación y el desarrollo del ecosistema Web3 y de IA en el país," afirmó Juan José Miranda. "En NTT DATA Perú, creemos que estos espacios de aprendizaje tienen el potencial de transformar la forma en que interactuamos con la tecnología. Por eso, estamos invirtiendo en iniciativas como estos hack spaces para empoderar a los desarrolladores peruanos, dándoles las herramientas necesarias para construir el futuro de la internet del valor, distribuida y soberana."

El hack space culminó con presentaciones de los equipos, sesiones de networking y sorteos, demostrando que, en solo 9 horas de trabajo intensivo, equipos multidisciplinarios pueden generar soluciones tecnológicas viables que abordan problemas reales del mercado peruano. Los proyectos desarrollados utilizaron el stack completo de NEAR.AI y NEAR Protocol, incluyendo capacidades de IA descentralizada, computación confidencial, contratos inteligentes y almacenamiento distribuido.

Sobre las organizaciones

NTT DATA es una empresa líder en servicios empresariales y tecnológicos con ingresos superiores a los 30 mil millones de dólares, que presta servicios al 75% de las compañías del Fortune Global 100. Estamos comprometidos con acelerar el éxito de nuestros clientes e impactar positivamente en la sociedad mediante una innovación responsable. Somos uno de las principales empresas mundiales de inteligencia artificial e infraestructura digital, con capacidades incomparables en IA a escala empresarial, nube, seguridad, conectividad, centros de datos y servicios de aplicaciones.

Nuestras soluciones de consultoría e industria ayudan a las organizaciones y a la sociedad a avanzar con confianza y sostenibilidad hacia el futuro digital. Como Empleador Global de Excelencia, contamos con expertos en más de 50 países. También ofrecemos a nuestros clientes acceso a un sólido ecosistema de centros de innovación, así como a socios consolidados y emergentes. NTT DATA forma parte del Grupo NTT, que invierte más de 3 mil millones de dólares anuales en investigación y desarrollo.

Near Protocol: Es una plataforma blockchain de capa 1 que facilita la creación de aplicaciones descentralizadas con énfasis en usabilidad, escalabilidad y funcionalidades de IA. Es reconocida entre las 100 principales blockchains del mundo por su enfoque en soberanía de datos e inteligencia artificial descentralizada.

Meta Pool: Es un protocolo de liquid staking desarrollado sobre NEAR Protocol que permite realizar staking de NEAR de manera eficiente, conservando liquidez y optimizando rendimientos. Se ha consolidado como una solución clave dentro del ecosistema NEAR gracias a su enfoque en la descentralización, la eficiencia del staking y la accesibilidad financiera, fortaleciendo la infraestructura DeFi de la red.

NEAR.AI: Es la plataforma de IA verificable de NEAR que permite ejecutar modelos y agentes con privacidad total usando hardware seguro. Cada solicitud corre dentro de un entorno aislado con pruebas en tiempo real que garantizan que los datos nunca se filtren ni se alteren. Ofrece inferencia privada, flexibilidad de modelos y costos bajos para construir IA confiable, rápida y lista para cargas sensibles.

Sundai LatAM: Es la filial Latinoamericana del SudDai Club, movimiento global de "hackers" de IA nacido en MIT y Harvard, que se reúne cada domingo para construir aplicaciones completas desde cero. Con más de 60 hackathons consecutivos y 250 miembros activos, Sundai Club está expandiéndose a múltiples ciudades alrededor del mundo.