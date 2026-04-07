ERP correcto: Cinco claves para elegir mejor

Elegir bien tu ERP permite integrar áreas, automatizar procesos y tomar decisiones con información clara y en tiempo real.

Redacción T21 / 07.04.2026 / 8:41 pm

Elegir un buen sistema de gestión empresarial, conocido como ERP, puede marcar la diferencia entre trabajar con información dispersa o tener una visión clara del negocio para tomar decisiones.

En los últimos años, muchas empresas han dado pasos hacia la digitalización incorporando herramientas para facturar, llevar la contabilidad o controlar sus inventarios. Sin embargo, en la práctica, no siempre estas soluciones logran integrarse entre sí, lo que obliga a los equipos a seguir usando hojas de cálculo o procesos manuales para completar la gestión.

Esto ocurre, en gran medida, cuando las organizaciones adoptan sistemas que resuelven necesidades puntuales, pero que no conectan todas las áreas del negocio. Frente a este escenario, cada vez más compañías están migrando hacia sistemas de gestión empresarial integrados, conocidos como ERP, que permiten centralizar la información y automatizar procesos clave.

“Muchas empresas creen que ya están digitalizadas porque utilizan algún software administrativo, pero en el día a día siguen dependiendo de archivos paralelos o registros manuales para ordenar su información. Esa es una señal de que el sistema de gestión no está cubriendo todas sus necesidades”, explica Rigoberto Caballero, Country Manager de Defontana, empresa líder en software de gestión empresarial en Perú y Latinoamérica,

Por ello, antes de implementar o cambiar un sistema de gestión, se recomienda evaluar algunos aspectos clave. A continuación, el especialista de Defontana comparte cinco criterios para elegir la solución más adecuada para tu empresa:

Que integre todas las áreas del negocio

Un buen sistema debe permitir conectar procesos como contabilidad, ventas, inventarios o recursos humanos. Cuando la información se encuentra en distintas plataformas, se dificulta tener una visión completa de la empresa.

Que entregue información en tiempo real

Los sistemas de gestión modernos permiten acceder a indicadores y reportes actualizados, lo que facilita tomar decisiones más rápidas y basadas en datos.

Que permita ampliar la gestión cuando el negocio crece

Muchas empresas comienzan utilizando herramientas básicas para llevar su contabilidad o facturación, pero a medida que la operación crece, estos sistemas pueden quedarse cortos. Por ello, es importante contar con una plataforma que permita gestionar más procesos del negocio en un mismo entorno, integrando información y evitando trabajar con múltiples herramientas aisladas.

Que reduzca tareas manuales

Uno de los principales beneficios de estos sistemas es la automatización de procesos. Esto permite disminuir errores, optimizar tiempos y liberar a los equipos de tareas administrativas repetitivas.

Que incorpore nuevas tecnologías

La evolución de los sistemas de gestión está integrando cada vez más herramientas de análisis de datos, automatización y capacidades basadas en inteligencia artificial, que ayudan a las empresas a entender mejor su información y mejorar su gestión.

“Hoy los sistemas de gestión están incorporando nuevas capacidades tecnológicas para mejorar el análisis de información y optimizar procesos. En Defontana hemos integrado inteligencia artificial directamente dentro de nuestra plataforma, conectándola con los procesos operativos de las empresas. De hecho, actualmente somos la única plataforma de gestión empresarial localizada que cuenta con esta capacidad”, señala Caballero.

Por ello, revisar si el sistema de gestión realmente responde a las necesidades del negocio puede marcar una diferencia importante en la organización interna, la eficiencia operativa y la capacidad de crecimiento de una empresa.