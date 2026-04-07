Samsung Health impulsa hábitos saludables en la región

El uso de la app crece 50% en Latinoamérica, consolidando datos de salud accesibles y decisiones diarias más informadas.

Redacción T21 / 07.04.2026 / 8:54 pm

Más de 400 personas por minuto utilizan activamente Samsung Health para rastrear y mejorar los hábitos de la vida diaria en la región; el crecimiento muestra un aumento en el enfoque de los consumidores en hábitos más saludables

Para conmemorar el Día Mundial de la Salud, Samsung Latin America comparte nuevos datos sobre el uso de la plataforma Samsung Health. La información consolidada en febrero de 2026 muestra una expansión en el número de usuarios activos semanales en la aplicación. En América Latina, el crecimiento promedio de uso alcanzó el 50% en comparación con el año pasado, un 10% más alto que el registrado a nivel global. Los números alcanzaron su punto máximo, superando las 400 personas por minuto que acceden activamente a datos en Samsung Health.

Estos números reflejan el comportamiento de los consumidores latinoamericanos y su enfoque en mejorar aspectos esenciales de su vida diaria. Samsung muestra que América Latina está cada vez más conectada con su salud, buscando una mejor relación con la alimentación y la nutrición, el ejercicio como hábito diario y un mejor descanso. Los consumidores ven a Samsung Health como un aliado para mejorar estos aspectos de la vida, con una interfaz sencilla que traduce lo que el cuerpo comunica cada día.

El compromiso de la comunidad también surge como un diferenciador clave, ya que Samsung Health permite la integración de datos y el intercambio de información seleccionada previamente entre un grupo de usuarios. Esto ayuda a crear un fuerte sentido de pertenencia, esencial para construir nuevos hábitos de salud. Un ejemplo es Together, una función disponible en Samsung Health, donde el usuario puede compartir cuántos pasos da a lo largo del día y gamificar esta experiencia desafiando a amigos y familiares.

Entre los principales factores que influyen en los latinoamericanos para participar en estas comunidades se encuentran: la motivación para mantener la constancia en el entrenamiento, el descubrimiento de nuevas rutas e inspiración para actividades, y el compromiso a través de desafíos y clasificaciones. El componente social transforma el ejercicio individual en una experiencia compartida más atractiva y motivadora.

Samsung Health impulsa una comprensión integral de nuestra salud

Samsung Health, una aplicación integral de salud y bienestar, está diseñada para ayudar a los usuarios a realizar un seguimiento de las actividades físicas, la dieta, el descanso y los patrones de sueño, así como de las métricas corporales en una sola plataforma integrada. Integrados de forma fluida con esta se encuentran los más recientes Galaxy Watch8 y Galaxy Watch Ultra, dispositivos que ofrecen información personalizada directamente en la muñeca del usuario, transformando los datos en acciones concretas para una vida más saludable y conectada.

Galaxy Watch8 Series y Galaxy Watch Ultra actúan como avanzados compañeros de bienestar, equipados con el sensor BioActive avanzado y funciones impulsadas por IA que ofrecen mediciones precisas de la carga vascular, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la salud mental, el estrés y los niveles de antioxidantes, la composición corporal y la salud metabólica, así como el monitoreo avanzado del sueño, incluida la detección de apnea del sueño.

En este ecosistema de bienestar conectado, el Galaxy S26 Ultra se posiciona como el complemento ideal del Galaxy Watch. Gracias a su integración con Samsung Health, el smartphone permite centralizar y visualizar de forma clara indicadores clave de salud como actividad física, frecuencia cardiaca y niveles de energía, facilitando un seguimiento continuo del bienestar. En conjunto, el Galaxy Watch y el Galaxy S26 Ultra ofrecen una experiencia integral que empodera a los usuarios con información relevante y accesible para tomar decisiones informadas y adoptar hábitos más saludables en su día a día.

En este Día Mundial de la Salud, Samsung refuerza su compromiso global de hacer que la información confiable sobre la salud sea accesible para todos, empoderando a las personas para comprender mejor su cuerpo y adoptar estilos de vida preventivos y más saludables.