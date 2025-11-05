Estafas digitales sofisticadas que debes conocer

Detecta y protege tus dispositivos de estafas tecnológicas avanzadas con estas claves.

Los cibercriminales perfeccionan, cada vez más, sus métodos con engaños. Detectar estas tácticas puede ser la clave para mantenerse seguro en línea.

Las estafas han evolucionado más allá de los correos electrónicos spam del pasado. Los estafadores de hoy utilizan tecnología de vanguardia, identidades creíbles y una psicología astuta para engañar incluso a los consumidores más precavidos. Respaldados por llamadas de audio falsificadas, pruebas gratuitas falsas y estafas de criptomonedas, son más convincentes que nunca, pero las señales de advertencia están ahí si sabes dónde buscar.

“Las estafas actuales son más sofisticadas que nunca: desde voces clonadas con inteligencia artificial hasta tiendas falsas o trampas de suscripción disfrazadas de pruebas gratuitas. Todas comparten el mismo patrón: urgencia, presión y engaño. La mejor defensa está en reconocer estas señales de alerta y apoyarse en herramientas de seguridad que permitan anticiparse a los ataques”, señala Claudia Torres, jefa comercial de Intecnia Corp, Country partner de Bitdefender.

Por ello, la ejecutiva da a conocer cinco estafas modernas, cómo detectarlas y las mejores formas de protegerse.

Estafas de voz deepfake: Los estafadores clonan voces de familiares o conocidos para pedir dinero urgente. Suelen usar números desconocidos y lenguaje alarmista. Para estos casos se debe confirmar siempre con una llamada directa a tu contacto real y establecer palabras de seguridad familiares. Tiendas online falsas: Sitios web con grandes descuentos que nunca entregan el producto o envían imitaciones. Se detectan por dominios recientes, falta de datos de contacto y precios “demasiado buenos”. Para estos casos se debe comprar solo en páginas oficiales y revisar reseñas independientes. Trampas de suscripción: Pruebas gratuitas de productos o servicios que esconden cargos recurrentes en la letra pequeña. Señales: cancelaciones confusas, reseñas idénticas o promociones con urgencia. Para estos casos se debe leer los términos antes de pagar, usa tarjetas virtuales y monitorea tus extractos bancarios. Estafas de inversión: Impulsan criptomonedas o NFTs para inflar su precio y luego vender, dejando pérdidas a los demás. Se detectan por promesas de ganancias garantizadas y presión para invertir rápido. Para estos casos se recomienda investigar el caso por tu cuenta y desconfía de ofertas exclusivas en redes sociales. Falsos soportes técnicos: Aparecen ventanas emergentes o llamadas que imitan alertas de antivirus y piden acceso remoto. Algunas señales: mensajes bloqueando la pantalla y exigencias de acción inmediata. Para estos casos no llames a números de pop-ups, consulta canales oficiales y usa software de seguridad actualizado.

“Las estafas digitales de hoy juegan con la urgencia y el miedo, por eso es clave reconocer sus señales y actuar con calma. Herramientas como Scamio permiten verificar llamadas, correos o mensajes sospechosos en segundos. Así mismo, mantener los dispositivos actualizados y protegidos con soluciones de seguridad confiables reduce drásticamente el riesgo. La prevención comienza con estar informados y atentos a las banderas rojas más comunes”, finaliza Torres.