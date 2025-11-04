NTT DATA y Fortanix aseguran en IA y computación cuántica

Una nueva alianza ofrece criptografía como servicio (CaaS) para enfrentar amenazas actuales y preparar a las empresas para la era cuántica.

Redacción T21 / 04.11.2025 / 7:38 pm

Una nueva solución de criptografía como servicio (CaaS) ayuda a las empresas a enfrentar las amenazas actuales en ciberseguridad y prepararse para los riesgos de la era cuántica.

Esta alianza estratégica ofrece criptografía, cumplimiento normativo y protección de datos unificados en entornos de IA, híbridos y multicloud.

NTT DATA, líder global en negocios digitales y servicios de TI, y Fortanix Inc., líder mundial en seguridad de datos para un mundo impulsado por la IA, anunciaron hoy una alianza global para ayudar a las organizaciones a proteger datos sensibles, enfrentar amenazas emergentes relacionadas con la IA y prepararse para los desafíos de la criptografía poscuántica.

A través de esta alianza estratégica, NTT DATA lanzará una nueva oferta de criptografía como servicio (CaaS) dentro de su portafolio de servicios de seguridad de datos. Esta solución combina la plataforma líder del mercado de Fortanix, Data Security Manager, con la experiencia de NTT DATA en ciberseguridad, así como con su profundo conocimiento de los estándares de protección de datos en evolución, un modelo global de prestación de servicios y capacidades consolidadas en tecnologías de IA.

Esta solución conjunta permite a las empresas proteger sus datos en entornos de IA, cloud e híbridos, mientras avanzan hacia la era poscuántica con criptoagilidad: la capacidad de identificar y sustituir rápidamente esquemas de cifrado vulnerables por alternativas resistentes a amenazas cuánticas.

“La ciberresiliencia del futuro se empieza a definir hoy: la transición hacia un mundo poscuántico exige repensar cómo protegemos los datos y la confianza digital”, señaló Maria pilar Torres Bruna Head of Cybersegurity en NTT DATA Iberia, IO, Latam and Consulting in Benelux & France “Alianzas como esta son una demostración adicional de que desde NTT DATA estamos acompañando a nuestros clientes para que logren una transición segura hacia esquemas criptográficos resistentes agrego la ejecutiva

Gracias a la tecnología de computación confidencial, la plataforma de Fortanix aísla y cifra los datos mientras son procesados, protegiéndolos en reposo, en tránsito y en uso en entornos híbridos, multicloud y de IA. Su arquitectura de seguridad unificada proporciona visibilidad centralizada y control de políticas, lo que simplifica auditorías, cumplimiento normativo y elaboración de informes. Esta base sólida permite a las organizaciones preparar sus estrategias de seguridad de datos para el futuro y migrar con confianza hacia algoritmos criptográficos resistentes a la computación cuántica.

NTT DATA ofrecerá servicios integrales durante todo el ciclo de vida, comenzando con una evaluación personalizada del nivel de madurez en seguridad de datos de cada cliente, el diseño de una hoja de ruta tecnológica para criptoagilidad, la implementación de la plataforma Fortanix y servicios gestionados continuos.

“El panorama de amenazas nunca ha sido tan crítico. Las organizaciones que no se preparen para la era poscuántica se exponen a brechas de seguridad, interrupciones operativas, sanciones regulatorias, pérdida de competitividad y una pérdida de la confianza de sus clientes”, señaló Cathy Huang, directora senior de investigación en Worldwide Security Services de IDC. “Las organizaciones deben iniciar cuanto antes procesos de detección criptográfica, evaluación de riesgos y elaboración de hojas de ruta para la migración, junto con la adopción de tecnologías que las protejan frente a ataques impulsados por la computación cuántica. Estos pasos son esenciales para lograr una preparación para el futuro cuántico.”

“Las empresas, especialmente en sectores altamente regulados, enfrentan una presión creciente para proteger datos sensibles mientras navegan las oportunidades y riesgos de un entorno de IA en rápida evolución. Al mismo tiempo, deben preparar su infraestructura de ciberseguridad para la era cuántica”, afirmó Sheetal Mehta, Head de Ciberseguridad en NTT DATA, Inc. “Esta alianza estratégica con Fortanix nos permite combinar capacidades complementarias para mitigar riesgos en entornos complejos, impulsar la innovación con IA y avanzar con criptoagilidad para hacer frente a las amenazas poscuánticas.”

“La IA, el cloud, las regulaciones y los desafíos inevitables de la criptografía poscuántica están redefiniendo la forma en que se deben proteger los datos”, declaró Anand Kashyap, CEO y cofundador de Fortanix.

“A través de nuestra alianza con NTT DATA, estamos brindando a las empresas la capacidad de gestionar de forma proactiva sus riesgos criptográficos, gracias a nuestra tecnología líder en computación confidencial.”

Casos de uso clave de la solución de criptografía como servicio de NTT DATA:

Gestión de claves multicloud: administración unificada de claves de cifrado de Fortanix en AWS, Azure, Google Cloud y entornos locales, integrada con los servicios cloud de NTT DATA.

administración unificada de claves de cifrado de Fortanix en AWS, Azure, Google Cloud y entornos locales, integrada con los servicios cloud de NTT DATA. Preparación para la era poscuántica: identifica vulnerabilidades criptográficas, define planes de migración y garantiza la continuidad operativa durante la transición a estándares resistentes a la computación cuántica.

identifica vulnerabilidades criptográficas, define planes de migración y garantiza la continuidad operativa durante la transición a estándares resistentes a la computación cuántica. Soberanía de los datos para el sector público y gobiernos: asegura el cumplimiento de las normativas de residencia de datos mediante geofencing y almacenamiento seguro de claves, respaldado por la experiencia regulatoria de NTT DATA.

asegura el cumplimiento de las normativas de residencia de datos mediante geofencing y almacenamiento seguro de claves, respaldado por la experiencia regulatoria de NTT DATA. Entorno seguro de IA y machine learning: procesamiento de datos sensibles en entornos protegidos mediante enclaves de computación confidencial, garantizando la privacidad en todo el ciclo de vida de la IA.

procesamiento de datos sensibles en entornos protegidos mediante enclaves de computación confidencial, garantizando la privacidad en todo el ciclo de vida de la IA. Módulo de seguridad de hardware como servicio: gestión centralizada y segura de claves criptográficas y activos digitales sin necesidad de mantener hardware físico.

gestión centralizada y segura de claves criptográficas y activos digitales sin necesidad de mantener hardware físico. Tokenización de datos y cifrado con preservación de formato: mantiene la privacidad de los datos sin afectar su usabilidad, lo cual es crucial en sectores regulados.

Esta solución es aplicable a diversos sectores, pero la alianza se enfocará principalmente en industrias que operan bajo estrictos marcos regulatorios a nivel global, como los sectores financiero, sanitario, gubernamental y de telecomunicaciones.