Experiencia exclusiva para el Galaxy Z Fold7

Redacción T21 / 16.09.2025 / 11:11 am

Los clientes que adquieran el smartphone plegable podrán participar en un entrenamiento personalizado para explorar todas las funcionalidades del dispositivo

Samsung Perú presenta una experiencia de bienvenida para quienes adquieran el nuevo Galaxy Z Fold7 al ofrecer sesiones de entrenamiento presenciales y personalizadas junto a especialistas de la marca. El objetivo es ayudar a los usuarios a descubrir todas las funciones del nuevo smartphone plegable, que combina la potencia de un dispositivo premium con la flexibilidad de una pantalla expandible, ofreciendo portabilidad e innovación en un solo equipo.

Durante la sesión, los clientes recibirán asistencia en la configuración inicial, el uso de SmartThings para conectar su teléfono con el resto de su ecosistema Galaxy y orientación práctica para dominar las principales funciones de Galaxy AI del dispositivo.

El servicio está disponible para todos aquellos usuarios que hayan adquirido el equipo en las tiendas oficiales de Samsung a nivel nacional, incluyendo compras realizadas a través de Samsung.com, Shop App, Samsung Experience Store, Samsung Smart Center, retailers y operadores. El registro para el curso inmersivo se debe realizar en el siguiente enlace y se ofrecerán en los Smart Centers con cupos limitados:

CSP Miraflores – Av. General Santa Cruz 827 | Viernes 19 | 5:00 p.m.

CSP San Miguel – Av. La Marina 2981 | Sábado 20 | 12:00 p.m.

Con esta iniciativa, Samsung refuerza su compromiso de ofrecer a los usuarios una experiencia móvil completa, garantizando que cada interacción con el Galaxy Z Fold7 sea intuitiva y aprovechada al máximo.

Samsung Smart Xperience: la experiencia completa Samsung

El Samsung Smart Xperience reúne todas las soluciones y servicios de la marca en un solo espacio, ofreciendo atención personalizada, soporte técnico especializado y experiencias prácticas con los productos. En los Smart Centers (antiguos Centros de Servicio, ahora transformados en espacios de experiencia completa con los productos) y en las Samsung Experience Stores (puntos de venta), los clientes pueden explorar funciones avanzadas de los dispositivos, recibir entrenamiento personalizado y participar en talleres y experiencias interactivas, asegurando que cada usuario aproveche al máximo la tecnología Samsung, desde la configuración inicial hasta las funciones avanzadas del Galaxy Z Fold7.