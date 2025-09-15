NTT DATA lleva innovación a PERUMIN 37

Soluciones tecnológicas y estudio clave para la autonomía minera en Latinoamérica, presentadas por NTT DATA en PERUMIN 37.

Redacción T21 / 15.09.2025 / 4:42 pm

NTT DATA, compañía líder en servicios de consultoría y tecnología, anuncia su participación en PERUMIN 37, la feria minera más importante de Latinoamérica, donde presentará sus más recientes soluciones y un estudio clave para el futuro del sector.

En su stand ubicado en el Pabellón 1 (stands 27 y 54), NTT DATA mostrará cómo la aplicación de tecnologías emergentes permite a las compañías ser más eficientes, sostenibles y rentables en sus operaciones. Además, los visitantes podrán vivir una experiencia tecnológica inmersiva, que refleja el alcance de la innovación aplicada en distintas industrias.

Durante la feria, NTT DATA ofrecerá también una charla exclusiva para los asistentes a PERUMIN, en la que presentará los hallazgos del “Estudio de Autonomía Minera en Latinoamérica”, desarrollado junto a MIT Technology Review en Español. La sesión se llevará a cabo el miércoles 24 de septiembre a las 16:00 horas en la Sala Comercial 06 de la feria. Este informe analiza cómo las principales compañías mineras de la región están adoptando modelos de autonomía, qué desafíos enfrentan y cuáles son las oportunidades que se abren con el uso de la inteligencia artificial, la automatización y la digitalización.

Con estas iniciativas, NTT DATA refuerza su compromiso con la industria minera en Latinoamérica, aportando conocimiento, tecnología y experiencias que impulsan la evolución del sector hacia un futuro más competitivo y sostenible.

Ubicación: NTT DATA en PERUMIN 37