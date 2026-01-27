Extorsión se expande fuera de Lima, según informe

La extorsión sigue siendo uno de los delitos más prevalentes en el país y se desplaza hacia zonas rurales y sectores socioeconómicos bajos.

Redacción T21 / 27.01.2026 / 5:51 pm

La extorsión continúa consolidándose como uno de los problemas más persistentes y extendidos de la inseguridad ciudadana en el país. En el 2025, una cuarta parte de la población mayor de 18 años (25%) reporta haber sido víctima de extorsión o conocer a alguien que lo fue en los últimos tres meses, una cifra que se mantiene respecto al 2024, pero que esconde transformaciones relevantes en su distribución territorial y social. Así lo revela el Quinto Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia, iniciativa del Banco de Ideas Credicorp y el BCP en alianza con CHS Consultora.

El reporte advierte que el delito de extorsión se ha desplazado progresivamente de Lima hacia el interior del país, pasando de zonas urbanas a rurales y concentrándose cada vez más en los sectores socioeconómicos D/E. En regiones del centro del país, la incidencia creció de 15% en el 2024 a 23% en el 2025, mientras que en el sur aumentó de 12% a 17%, evidenciando una expansión territorial del negocio criminal.

“En el caso de la extorsión, el aumento de las denuncias no se ha traducido en sanciones efectivas. El número de personas privadas de su libertad por este delito permanece prácticamente estancado desde hace años, dejando a las víctimas sin una respuesta real del Estado y consolidando una peligrosa sensación de impunidad”, señaló Carlos Basombrío, exministro del Interior y uno de los autores del reporte.

En este contexto, el informe identifica la expansión de modalidades como el préstamo ilegal conocido como “gota a gota”, que pasó de afectar al 15% de la población en el 2024 al 19% en el 2025, con aumentos especialmente marcados en el interior urbano y en regiones vinculadas a economías ilegales.

Por primera vez, además, el Observatorio incorpora una aproximación a los feminicidios, identificando patrones claramente distintos al crimen callejero: predominio del entorno doméstico, menor uso de armas de fuego y víctimas concentradas principalmente entre los 18 y 40 años.

“Visibilizar estas dinámicas es fundamental para entender que no toda la violencia responde a las mismas lógicas y que, por tanto, no puede enfrentarse de una sola manera”, sostuvo Ricardo Valdés, exviceministro del Interior y coautor del informe

El Quinto Reporte del Observatorio incluye, asimismo, análisis sobre la focalización territorial de los homicidios, los horarios de mayor ocurrencia del crimen, el uso de armas de fuego, la violencia contra transportistas y una evaluación crítica del marco legal y de las capacidades operativas del Estado frente al crimen organizado.