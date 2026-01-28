Entel consolida su liderazgo en Internet Móvil

Nueve meses consecutivos liderando la calidad móvil en Perú.

Redacción T21 / 28.01.2026 / 2:24 pm

Entel cerró el 2025 consolidando su liderazgo en la industria de telecomunicaciones al ubicarse, por nueve meses consecutivos, en el primer lugar de desempeño de Internet móvil, según el informe del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

De acuerdo con el Ranking de Calidad de Indicadores de Internet Móvil de Osiptel, correspondiente a diciembre de 2025 y, elaborado a partir de mediciones del desempeño de las redes móviles en el país, Entel lidera el ranking general de indicadores en tecnologías 3G, 4G y 5G, así como los rankings de Indicadores específicos de 4G y 5G, manteniendo resultados consistentes a lo largo del año.

Los reportes de Osiptel también muestran un desempeño favorable en velocidad de subida en 3G, 4G Y 5G, a través de la herramienta “Checa tu Internet móvil”, uno de los principales Indicadores para evaluar la experiencia de los usuarios.

El indicador de tiempo de cobertura 5G, que mide el porcentaje del tiempo en que los usuarios permanecen conectados a esta tecnología, Entel registra una evolución positiva a lo largo de 2025, con un crecimiento sostenido mes a mes. Este resultado refleja la expansión progresiva y la mayor continuidad de la red 5G, especialmente durante el segundo semestre del año.

Un 5G cada vez más ‘Power’

En línea con estos resultados, Entel continúa fortaleciendo su red 5G mediante el aumento del espectro radioeléctrico en la banda 3.5 GHz, lo que permitirá ofrecer un 5G más ‘Power’, con mayores velocidades, mejor capacidad y una experiencia de conexión más estable.

Estas acciones forman parte de una estrategia sostenida de inversión y optimización tecnológica, orientada a acompañar el crecimiento del uso de datos, la adopción de nuevas aplicaciones digitales y las necesidades de conectividad de personas y empresas en todo el país.

Con estos resultados, Entel cerró el 2025 liderando de manera sostenida los indicadores de Internet Móvil durante nueve meses consecutivos, de acuerdo con las mediciones y rankings publicados por el regulador.