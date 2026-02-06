Familias conectadas desde hogares más expuestos

Mensajes, videollamadas y cuentas compartidas abren la puerta a estafas si no hay protección.

Redacción T21 / 06.02.2026 / 10:15 am

Un estudio de Kaspersky revela que la digitalización de la vida familiar en la región también amplía los riesgos de seguridad digital.

La vida familiar en América Latina ya se desarrolla, casi por completo, en el entorno digital. Un nuevo estudio de Kaspersky revela que el 99% de las personas en la región mantiene algún tipo de contacto digital con su familia, y que solo un 1% asegura no comunicarse en línea en absoluto. Mensajería instantánea, videollamadas, intercambio de memes y cuentas compartidas de streaming forman hoy parte de la rutina cotidiana de millones de hogares latinoamericanos.

El informe confirma que la digitalización no solo ha transformado la forma en que las familias se comunican, sino también cómo comparten su tiempo libre y construyen vínculos a distancia. Sin embargo, esta hiperconectividad también plantea nuevos desafíos en materia de seguridad digital, especialmente para niños y adultos mayores.

Según el estudio, el 93% de las personas en América Latina se comunica con su familia a través de aplicaciones de mensajería, como WhatsApp, Telegram o Signal, consolidándolas como el principal canal de contacto familiar. A esto se suma que el 69% de las familias comparte tiempo viendo películas o series juntas a través de plataformas digitales, lo que demuestra cómo el entretenimiento online se ha integrado a la vida familiar.

Las videollamadas también ocupan un lugar relevante: casi la mitad de las personas en la región (49%) las utiliza de forma regular para mantenerse en contacto con sus familiares. Además, el 66% intercambia memes, videos o publicaciones en redes sociales, especialmente entre los grupos más jóvenes, donde el humor y las referencias culturales compartidas se convierten en una nueva forma de conexión emocional.

Esta migración masiva de la vida familiar al entorno digital está ampliando silenciosamente la superficie de ataque dentro del hogar. Los mismos canales que facilitan la cercanía, mensajería instantánea, plataformas compartidas y redes sociales, se han convertido en vectores habituales para fraudes, robo de identidad y accesos no autorizados, precisamente porque operan en un entorno de confianza.

A diferencia de otros espacios digitales, la comunicación familiar suele estar marcada por una menor verificación. Los usuarios tienden a bajar la guardia ante mensajes que aparentan provenir de un contacto conocido, lo que facilita ataques de phishing emocional, suplantación de identidad e ingeniería social. Un mensaje urgente, un enlace compartido sin contexto o una solicitud inesperada dentro de un chat familiar puede ser suficiente para comprometer un dispositivo o una cuenta.

El riesgo se amplifica cuando una misma cuenta o credencial es utilizada por varios miembros del hogar. La reutilización de contraseñas y el uso de cuentas compartidas crea un efecto dominó: si uno de los dispositivos se ve comprometido, los atacantes pueden escalar el acceso a correos electrónicos, servicios financieros o información personal almacenada en la nube, afectando a toda la familia y no solo a un usuario.

“Cuando la comunicación familiar se concentra en plataformas digitales, los riesgos dejan de ser abstractos. Niños y adultos mayores suelen ser objetivos prioritarios de estafas digitales, ya que los ciberdelincuentes aprovechan la confianza entre las personas para infiltrarse en conversaciones cotidianas. En muchos casos, los ataques no buscan grandes volúmenes de datos, sino accesos persistentes que permiten monitorear conversaciones, robar información o lanzar nuevas estafas desde cuentas legítimas. Proteger la privacidad y reforzar la seguridad digital en el hogar es hoy una parte esencial del cuidado familiar”, asegura Fabiano Tricarico, Director de Productos para el Consumidor para Américas en Kaspersky.

Para evitar cualquier vulnerabilidad en esta época de conectividad familiar, los expertos de Kaspersky recomiendan:

Activa la verificación en dos pasos en tus cuentas más importantes : además de la contraseña, este sistema pide un código extra para ingresar. Así, aunque alguien robe tu clave, no podrá acceder a tus mensajes o redes sociales sin ese segundo paso.

: además de la contraseña, este sistema pide un código extra para ingresar. Así, aunque alguien robe tu clave, no podrá acceder a tus mensajes o redes sociales sin ese segundo paso. Desconfía de mensajes urgentes o enlaces inesperados, incluso si parecen venir de un familiar : muchos fraudes se esconden en mensajes que piden actuar rápido. Ante la duda, confirma primero por otro canal antes de hacer clic o compartir información.

: muchos fraudes se esconden en mensajes que piden actuar rápido. Ante la duda, confirma primero por otro canal antes de hacer clic o compartir información. No repitas contraseñas y apóyate en un gestor para recordarlas: usar la misma contraseña en varias cuentas facilita que un solo ataque afecte todo. Herramientas como Kaspersky Password Manager ayudan a crear y guardar contraseñas seguras sin que tengas que memorizarlas.

usar la misma contraseña en varias cuentas facilita que un solo ataque afecte todo. Herramientas como Kaspersky Password Manager ayudan a crear y guardar contraseñas seguras sin que tengas que memorizarlas. Protege todos los dispositivos del hogar con una solución de seguridad integral: contar con herramientas como Kaspersky Premium permite detectar enlaces falsos, bloquear intentos de estafa y proteger la información personal en celulares y computadores usados por toda la familia.

* El estudio fue realizado por el centro de investigación de mercado de Kaspersky en noviembre de 2025. En la encuesta participaron 3.000 personas de 15 países (Argentina, Chile, China, Alemania, India, Indonesia, Italia, Malasia, México, Arabia Saudita, Sudáfrica, España, Turquía, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos).