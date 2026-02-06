Resistencia récord que redefine la gama media

Un smartphone diseñado para durar más, incluso en condiciones extremas.

Redacción T21 / 06.02.2026 / 9:25 am

HONOR, marca líder en dispositivos y ecosistemas basados en IA, anuncia la llegada a Perú del HONOR Magic8 Lite, su nuevo smartphone que será presentado oficialmente el próximo 12 de febrero, reforzando la propuesta de la marca por ofrecer innovación, resistencia y gran autonomía dentro de la gama media.

Este dispositivo ha sido reconocido por los Guinness World Records tras alcanzar el récord por la caída de un smartphone desde 6.133 metros, la mayor altura registrada a nivel mundial. Este reconocimiento demuestra el alto nivel de resistencia y durabilidad del equipo, que llegará a uno de los mercados estratégicos de HONOR en Latinoamérica.

El HONOR Magic8 Lite ha sido diseñado para brindar una experiencia confiable en distintas situaciones del día a día, para resistir no solo caídas, sino también líquidos, así como temperaturas extremas. Y si hablamos de desempeño, pues la batería con la que llegará asegura sorprender al brindar un desempeño óptimo que dará la tranquilidad a los usuarios de no tener que buscar un tomacorriente cada vez que lleguen a un lugar.

HONOR, de acuerdo a cifras de Dominio Consultores, cerró el 2025 en el TOP 1 de importaciones de smartphones en Perú, con un 24.4%, lo que demuestra que la aceptación de la marca sigue en crecimiento, de hecho, logró un crecimiento interanual de 32.6%, ello, en parte gracias al éxito que tuvo el HONOR Magic7 Lite.

Recordemos que desde su llegada con el HONOR Magic5 Lite, esta serie de dispositivos ha sido la pionera en mostrar el concepto de resistencia que, a su vez, ha ido evolucionando y que este 12 de febrero veremos, de forma oficial, con la llegada del HONOR Magic8 Lite y su poder con récord mundial.

Al igual que el recientemente lanzado HONOR X7d y el resto del portafolio de la marca presentado en los últimos meses, el HONOR Magic8 Lite aterrizará en las 16 tiendas físicas que HONOR tiene a nivel nacional, así como en la HONOR Store Online (www.honor.com/pe/shop/).