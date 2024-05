Gadgets imprescindibles para el Día de la Madre 2024

Este Día de la Madre sorprende a tu mamá con tecnología que no solo complementa su vida diaria, sino que también la mejora y simplifica.

Redacción T21 / 08.05.2024 / 6:51 am

Este Día de la Madre sorprende a tu mamá con tecnología que no solo complementa su vida diaria, sino que también la mejora y simplifica. Aquí algunos regalos tecnológicos perfectos para considerar.

Acer Swift Go: Esta joya tecnológica, certificada como una laptop de la plataforma Intel Evo, es el regalo ideal para la mamá moderna y activa. La Acer Swift Go se beneficia de los nuevos procesadores Intel Core Ultra y las GPUs integradas Intel Arc, ofreciendo un rendimiento excepcional con hasta 10 horas de autonomía. Su diseño inteligente integra IA para potenciar la creatividad y eficiencia, perfecta para trabajo y entretenimiento. Además, cuenta con una cámara web QHD y funciones de Acer PurifiedView y Acer PurifiedVoice 2.0, junto con la conectividad Intel® Killer™ Wi-Fi 6E para una comunicación impecable. Su chasis de aluminio ligero y el panel táctil OceanGlass hacen de la Swift Go una pieza funcional y estética.

Smartwatch de salud: Para las mamás que cuidan su bienestar, un smartwatch enfocado en la salud es un regalo que muestra cuánto te importa su salud y actividad física. Con funciones como seguimiento de actividad, monitorización del sueño y recordatorios para moverse, es el compañero ideal para mantenerse en forma y saludable.

Asistente virtual inteligente: Un asistente virtual como Amazon Echo o Google Nest puede hacer la vida de mamá más fácil al permitirle controlar dispositivos inteligentes del hogar, reproducir música, configurar alarmas y responder preguntas cotidianas con su voz.

E-Reader: Para la mamá que ama leer, un e-reader es el regalo perfecto. Ligeros, con capacidad para almacenar miles de libros y una batería que dura semanas, los e-readers como Kindle o Kobo permiten a mamá llevar su biblioteca a todas partes y disfrutar de la lectura sin esfuerzo en cualquier momento.

Marco de fotos digital: Un marco de fotos digital es una manera maravillosa para que mamá tenga todas sus memorias familiares favoritas en un solo lugar. Los marcos digitales modernos pueden conectarse a Internet para recibir fotos directamente desde el smartphone, permitiendo actualizar la galería de imágenes de forma instantánea y sin esfuerzo.

Jardín inteligente de interiores: Para la mamá con pulgar verde, un jardín inteligente que se puede mantener dentro de casa es el regalo perfecto. Estos sistemas utilizan tecnología hidropónica y tienen luz LED integrada para facilitar el crecimiento de hierbas, verduras y flores durante todo el año, sin necesidad de tierra o conocimientos de jardinería.

Auriculares con cancelación de ruido: Si tu mamá disfruta de la música o necesita un momento de tranquilidad, unos auriculares con cancelación de ruido pueden ser el regalo ideal. Le permitirán sumergirse en su música favorita o podcasts sin distracciones, proporcionando una experiencia auditiva de alta calidad y un descanso del ruido ambiental.