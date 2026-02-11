Gadgets Sony para un San Valentín 2026 inolvidable

Tecnología para compartir música, juegos y cine en casa.

Redacción T21 / 11.02.2026 / 3:43 pm

Hay regalos que se guardan… y otros que se disfrutan juntos. Este Día del Amor y la Amistad, Sony celebra las conexiones reales a través de la música, el gaming y el entretenimiento en casa, con una selección de gadgets pensados para compartir momentos, no solo objetos.

Dilo con música

Una playlist puede decir más que mil palabras. Para acompañarla, nada mejor que unos audífonos que se adapten a cada estilo de vida.

Los LinkBuds Clip son ideales para quienes quieren escuchar música sin aislarse del mundo. Su diseño de forma abierta permite que el sonido conviva de manera natural con lo que sucede a tu alrededor: puedes disfrutar tu música y, al mismo tiempo, conversar, estar atento al entorno o seguir con tus actividades diarias. Gracias a su diseño tipo clip, se ajustan cómodamente al oído sin entrar en el canal auditivo, lo que los hace ligeros, estables y muy cómodos para uso prolongado. No se caen fácilmente y se sienten naturales incluso después de varias horas.

Y para los más clásicos (o prácticos), los audífonos intrauditivos con cable USB-C® IER-EX15C son ese detalle sencillo pero útil que nunca falla: sin apps ni configuraciones, solo conectar y disfrutar.

Entretenimiento que conecta

Hay momentos que se disfrutan más cuando el sonido se comparte. La ULT FIELD 1 es un parlante portátil pensado para acompañar distintos planes: reuniones con amigos, entrenamientos al aire libre, escapadas de fin de semana o simplemente para crear ambiente en cualquier lugar. Su diseño compacto y resistente al agua, al polvo y a los golpes permite usarla sin preocupaciones, mientras que su batería de larga duración y correa integrada la hacen fácil de llevar a donde quieras.

Diversión que se comparte con amigos

Porque la amistad también se celebra jugando, los audífonos INZONE E9 con cable son un gran regalo para los amantes del gaming. Ofrecen un sonido preciso que permite identificar pasos y movimientos clave, además de un diseño cómodo pensado para largas sesiones de juego.

Experiencias en casa que nos unen

Para quienes prefieren planes tranquilos, una noche de películas o series puede transformarse en una experiencia de cine en casa con la barra de sonido HT-S2000. Con sonido envolvente y diálogos claros, esta barra eleva cualquier contenido y convierte la sala en el punto de reunión ideal para disfrutar en compañía.