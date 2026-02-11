Micro LED modular redefine la señalización

The Wall amplía formatos hasta 219” con precisión y continuidad 24/7.

Redacción T21 / 11.02.2026 / 3:38 pm

La integración de nuevos módulos al portafolio ofrece mayor granularidad para la creación de paneles Micro LED personalizados que pueden alcanzar hasta 219 pulgadas

Para consolidar su experiencia en el mercado de pantallas de lujo en América Latina, Samsung ha trabajado en la expansión de las posibilidades de configuración de su línea The Wall. Ya consolidado globalmente, el modelo ahora cuenta con diferentes versiones de módulos –incluyendo el recién llegado modelo de 27”– lo que permite a arquitectos e integradores diseñar proyectos de visualización con precisión milimétrica y que atienden desde salas de reuniones hasta complejos centros de control.

The Wall está compuesto por paneles que encajan sin bordes visibles, permitiendo crear pantallas de formatos variados. Con la diversificación de los tamaños de los módulos, resulta más sencillo alcanzar las dimensiones y resoluciones más demandadas en la región latinoamericana. Un aspecto destacado es la configuración de aprox. 110” (compuesta por 4x4 unidades) del nuevo módulo, que entrega una resolución nativa QHD (2560 x 1440), ideal para oficinas que exigen alta densidad de información. El sistema es escalable para tamaños como 136” y hasta 219”.

“Al ampliar el abanico de módulos disponibles, damos libertad para que el proyecto defina la pantalla, y no al contrario. Son opciones de rápida instalación y proyectos personalizados con la misma calidad de píxel, con diseño moderno y con garantía de uniformidad visual”, afirma André Peixoto, Director Senior de la Oferta Integrada B2B de Samsung en América Latina.

La disponibilidad del módulo de 27” es estratégica para facilitar el montaje de videowalls. Además, la tecnología Micro LED con Chip on Board (CoB) garantiza la uniformidad visual y el alto contraste, permitiendo que los paneles se integren a la pared como una “pantalla infinita”. La solución es ideal para salas de control, centros de monitoreo, salas de reuniones ejecutivas, auditorios, estudios corporativos y ambientes de mando, donde la claridad visual y la continuidad operativa son esenciales.

Estos son los principales beneficios de la solución: