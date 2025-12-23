Galaxy A: Guía para aprovechar fotos, videos y funciones inteligentes

Descubre cómo sacar el máximo provecho a las funciones avanzadas de la serie Galaxy A.

Redacción T21 / 23.12.2025 / 10:16 pm

La serie Galaxy A ofrece funciones avanzadas, cámara mejorada y actualizaciones de seguridad por hasta 6 años, democratizando la IA para que todos puedan aprovecharla.

La serie Galaxy A de Samsung ha evolucionado para convertirse en la opción ideal y accesible para los usuarios que buscan tecnología avanzada, funciones inteligentes y un rendimiento equilibrado sin gastar de más. La serie incluye desde equipos accesibles como el Galaxy A07 y A17, hasta opciones para usuarios exigentes como el Galaxy A36 y el Galaxy A56, cada uno pensado para distintos usos: desde capturar fotos nítidas hasta ofrecer potencia y fluidez para multitarea o juegos.

Otro punto importante de los Galaxy A es que garantizan durabilidad, pues cuentan con hasta seis años de actualizaciones, por lo que tu teléfono seguirá recibiendo mejoras de sistema operativo y seguridad. Además, con los equipos Galaxy A36 y Galaxy A56 tendrás acceso a funciones que antes solo se encontraban en dispositivos de gama alta, como herramientas inteligentes basadas en Galaxy IA que mejoran tus fotos, organizan tus apps, optimizan la cámara y sugieren ajustes automáticos. De esta manera, Samsung busca que la inteligencia artificial esté al alcance de todos.

Explora todo con Circle To Search

¿Ves un cuadro en tu cafetería y quieres conocer el artista, o una planta que te interesa para tu hogar y quieres saber el nombre? Con Circle to Search en tu Galaxy A puedes seleccionar cualquier objeto o elemento en una foto y buscar información sobre ello al instante. Es una manera rápida y sencilla de aprender cosas nuevas.

Fotos y videos perfectos, incluso de noche

Gracias a Nightography y al Borrador de Objetos Inteligente, tus fotos y videos lucen profesionales, sin esfuerzo. ¿Una calle iluminada por las luces de la ciudad o una persona que se cola en tus fotos de aventura? Nightography optimiza la luz y el color de tus fotografías, mientras que el Borrador de Objetos Inteligente te ayuda a eliminar aquellos detalles que no quieres en la foto. Asimismo, puedes aplicar filtros directamente desde la cámara para darle un toque personal, antes de difundirlo a tus redes.

Audio y video a tu medida

El Editor de Audio AI y las herramientas de edición de video te permiten crear contenido más atractivo en segundos. ¿Grabaste un video en el parque y quieres que no suenen las bocinas de los carros o crear un video recopilatorio de los mejores momentos de tu día en simples pasos? Todo esto lo haces directamente desde tu Galaxy A56, sin necesidad de apps complicadas. Es ideal para quienes crean contenido o simplemente quieren compartir momentos creativos con amigos y familiares.

Mejora tu rostro y tu creatividad con IA

La función Best Face, que permite seleccionar el mejor rostro con AI, hacen que tus selfies y fotos grupales luzcan naturales y con la mejor calidad. Al activar Gemini Live, podrás recibir sugerencias según la luz, el fondo y la expresión, ayudándote a capturar la mejor versión.

Seguridad y conexión con tu mundo digital

Con Samsung Knox Vault y la integración con el ecosistema Galaxy, tu información se mantiene segura y tus dispositivos funcionan de manera sincronizada. Puedes recibir notificaciones del teléfono en tu tablet, pasar archivos entre dispositivos al instante o desbloquear tu reloj desde el celular. Esto hace que tu día a día - ya sea en el trabajo, estudio o en el entretenimiento - sea más fluido y seguro.