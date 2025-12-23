LG SIGNATURE redefine los electrodomésticos premium con IA

LG presenta en CES 2026 una línea SIGNATURE ampliada, con inteligencia artificial y un diseño minimalista.

Redacción T21 / 23.12.2025 / 10:12 pm

LG Electronics (LG) presenta en CES 2026, en Las Vegas (del 6 al 9 de enero), la nueva evolución de su marca premium LG SIGNATURE. En el marco de sus 10 años de innovación, las más recientes colecciones LG SIGNATURE incorporan un portafolio ampliado de productos que combinan potentes capacidades de inteligencia artificial con un diseño elevado, manteniendo la estética atemporal de lujo silencioso que caracteriza a la marca.

Impulsada por la tecnología LG AI Core-Tech, la nueva línea LG SIGNATURE ofrece mayor inteligencia y una experiencia fluida en el día a día. Gracias a un conjunto de funciones basadas en IA y capacidades de inteligencia artificial generativa, los electrodomésticos brindan experiencias personalizadas diseñadas para maximizar la comodidad del usuario.

El principal protagonista de esta presentación es el nuevo refrigerador LG SIGNATURE, que encarna la visión de LG sobre la cocina inteligente. Equipado con IA conversacional basada en tecnología de modelos de lenguaje de gran escala (LLM), el refrigerador permite interacciones en lenguaje natural para ofrecer recomendaciones personalizadas¹. Además, incorpora una nueva pantalla LCD de 6,8 pulgadas que complementa las tecnologías avanzadas de IA de LG, ayudando a mantener niveles óptimos de enfriamiento para una frescura superior. La función AI Fresh monitorea las variaciones de temperatura según los patrones de uso y preenfría el interior hasta dos horas antes de una apertura anticipada de la puerta.

Para una experiencia aún más conveniente, el refrigerador LG SIGNATURE Smart InstaView optimiza la gestión de alimentos mediante ThinQ Food, que utiliza una cámara interna para identificar ingredientes, sugerir recetas y proponer sustituciones creativas según los productos disponibles². Cuando no está en uso, el panel T-OLED InstaView puede mostrar imágenes elegantes, enriqueciendo la ambientación y transformando la cocina en un espacio expresivo e inspirador.

Con el objetivo de elevar la experiencia culinaria, la cocina LG SIGNATURE Oven Range incorpora funciones como Gourmet AI, que emplea una cámara con IA dentro del horno para identificar más de 85 platos y seleccionar automáticamente los ajustes de cocción ideales. La función AI Browning supervisa el dorado del pan durante el horneado y envía una notificación a través de la app ThinQ cuando alcanza el nivel de cocción preestablecido. Las funciones conectadas al smartphone incluyen monitoreo en tiempo real, un resumen en time-lapse al finalizar la cocción y opciones sencillas para compartir en redes sociales.

“LG SIGNATURE integra diseño, rendimiento y experiencia en perfecta sintonía, redefiniendo el futuro del lujo en el hogar y estableciendo un nuevo estándar para los electrodomésticos premium”, afirmó Baek Seung-tae, presidente de LG Home Appliance Solution Company. “En su décimo aniversario, la línea ampliada de LG SIGNATURE continúa liderando el mercado global para los consumidores que buscan un estilo de vida más expresivo y sofisticado.”

Los visitantes de CES 2026 podrán conocer las nuevas incorporaciones de la renovada línea LG SIGNATURE en el stand de LG del 6 al 9 de enero (#15004, Las Vegas Convention Center).

1) Response accuracy may vary depending on user input and operating conditions.

2) Recognition results may vary depending on food type and placement.