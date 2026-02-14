Galaxy AI toma ciudades antes del Unpacked

Monumentos y vallas 3D se vuelven un teaser: creatividad instantánea, encuadre perfecto y fotos sin esfuerzo, con una cuenta regresiva global hacia el lanzamiento.

Redacción T21 / 14.02.2026 / 9:54 am

Samsung está llevando Galaxy AI a la vida en la gran pantalla en algunos de los espacios urbanos más icónicos del mundo a través de una experiencia global de vallas publicitarias en video 3D

Antes del Galaxy Unpacked, el 25 de febrero, Samsung ofrece a las audiencias de todo el mundo un primer vistazo a cómo Galaxy AI pone la visión creativa en el encuadre.

Desde el 11 de febrero, las vallas publicitarias en video 3D de Samsung se están proyectando en 17 monumentos globales en ciudades principales, incluyendo Ciudad Ho Chi Minh, Londres, Los Ángeles, Seúl y Tokio, mostrando la escala de Galaxy AI.

El Galaxy Unpacked se transmitirá en vivo en Samsung.com/pe, Samsung Newsroom y el canal de YouTube de Samsung a partir de las 10 a.m. PT, 1 p.m. EST, 6 p.m. GMT y 7 p.m. CET. Para más adelantos y actualizaciones antes del evento, asegúrese de visitar la Sala de Prensa de Samsung Perú.

Ubicaciones de las vallas publicitarias en video 3D: