San Valentín acelera la ciudad, la seguridad manda

48 horas de demanda y tráfico más lento: rutas saturadas, picos por zonas y una guía simple para moverse con calma y volver seguro.

Redacción T21 / 14.02.2026 / 10:01 am

Proyecciones de Cabify muestran que el festejo se extenderá todo el fin de semana, con picos de demanda en Lima Norte, Sur y Centro.

Este año, el 14 de febrero cae sábado, un factor que transformará la movilidad de la capital. Según estimaciones de Cabify, la ciudad no solo vivirá una fecha central congestionada, sino una "celebración extendida" de 48 horas que pondrá a prueba la movilidad urbana. Ante este incremento masivo de desplazamientos, la compañía pone el foco en la seguridad como el eje principal para quienes decidan celebrar fuera de casa.

El movimiento empezará a sentirse desde el viernes 13 a las 6:00 p.m. con un aumento del 25% en la demanda, que podría escalar al 35% hacia la medianoche. En este periodo, San Isidro duplicará su demanda habitual, consolidándose como el punto de partida de las celebraciones tras la jornada laboral.

El sábado 14 será el día de mayor intensidad. Por la mañana, zonas gastronómicas en la Costa Verde, Miraflores y Barranco registrarán incrementos de hasta 150%. Al caer la noche, la ciudad se encenderá y la calle Berlín y el Boulevard de Barranco liderarán con picos de entre 220% y 300%, mientras que en Surco (Chacarilla y El Polo) la demanda subirá un 160%.

Para cerrar el fin de semana, el domingo el movimiento se trasladará con fuerza hacia los centros comerciales. Lima Norte será el protagonista, con Mega Plaza y Plaza Norte registrando un incremento del 150% en la demanda de viajes.

La seguridad no es negociable ante el caos vehicular

Con una ciudad operando a su máxima capacidad y viajes hasta 15% más lentos entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m. como resultado del tráfico, el riesgo de optar por diferentes medios para moverse y "ahorrar tiempo" aumenta. Por ello, Cabify advierte que la seguridad debe ser la prioridad número uno sobre todo en escenarios como estos.

"Sabemos que en San Valentín la urgencia por llegar al destino es alta, pero el costo de la inseguridad es mucho mayor. Nuestro compromiso es ofrecer una alternativa con los estándares más altos de seguridad en la industria", comenta Fausto Liñan, Head of Business Strategy & Growth en Cabify.

Por ello, Cabify presenta una guía de movilidad segura para el 14 de febrero simple y fácil de seguir:

Planificación inteligente: ante el aumento del 35% en la demanda desde el viernes por la noche, se sugiere reservar los viajes con antelación a través de la app. Verificación obligatoria: antes de subir al auto, confirmar que la identidad del conductor y los datos del vehículo coincida estrictamente con la información proporcionada en la app. Monitoreo compartido: utilizar la opción de "compartir viaje" con amigos o familiares, especialmente durante los retornos de madrugada desde zonas de alta concurrencia.

La empresa destaca que, frente a la saturación de zonas aledañas al Parque del Amor o El Olivar (donde el movimiento crecerá un 200%), es importante planificar las celebraciones del 14 de febrero con anticipación y tomar las precauciones debidas para desplazarse de manera segura.