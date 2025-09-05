Galaxy S25 FE: IA y potencia al alcance

El nuevo Galaxy S25 FE integra Galaxy AI, cámara mejorada y batería de 4.900 mAh.

Redacción T21 / 05.09.2025 / 9:20 am

Experiencia de IA premium: las últimas experiencias de Galaxy AI[1] proporcionan agentes de IA multimodales e información personalizada, con la privacidad garantizada por la nueva Knox Enhanced Encryption Protection.

Creatividad impulsada por IA: El último ProVisual Engine y una cámara frontal mejorada de 12 MP permiten tomar selfies cautivadores con el modo de bajo ruido. Generative Edit ofrece sugerencias proactivas para eliminar distracciones y rellenar fondos.

Potente rendimiento: Galaxy S25 FE se ha diseñado para seguir funcionando gracias a una batería de 4.900 mAh, una cámara de vapor más grande y un marco de Armor Aluminum mejorado.

Samsung Electronics ha lanzado el Galaxy S25 FE, la última y más accesible incorporación a la línea Galaxy S25. Equipado con One UI 8, la última experiencia de Galaxy AI, Galaxy S25 FE ofrece un compañero de IA personalizado con capacidades multimodales.

Diseñado para desbloquear nuevos niveles de creatividad, Galaxy S25 FE ofrece potentes herramientas de edición con IA como Generative Edit y Instant Slow-mo, mientras que una cámara frontal mejorada de 12 MP, impulsada por ProVisual Engine impulsado por IA, presenta una experiencia de selfie mejorada. Una batería de 4,900 mAh y una cámara de vapor más de un 10%[2] más grande ofrecen un rendimiento fluido y con capacidad de respuesta con soporte de carga por cable de 45 W[3], lo que garantiza que los usuarios puedan mantenerse creativos, entretenidos y conectados mientras están en movimiento.

"Galaxy S25 FE desempeña un rol importante como puerta de entrada al amplio ecosistema Galaxy AI, lo que hace que estas experiencias sean más accesibles para un mayor número de usuarios", afirmó Jay Kim, Vicepresidente Ejecutivo y Director de Customer Experience Office, Mobile eXperience Business de Samsung Electronics. "Con experiencias de IA personalizadas ampliadas y herramientas de fotografía y edición basadas en IA, Galaxy S25 FE permite a más personas disfrutar de mayor comodidad y creatividad en su vida cotidiana".

Experiencias cotidianas fluidas, impulsadas por IA

Con Galaxy AI integrada en Galaxy S25 FE y optimizada por One UI 8 y agentes de IA multimodales, más usuarios ingresarán a una nueva era de interacción natural y sin esfuerzo, donde la voz, el tacto y la entrada visual se combinan para simplificar y mejorar las tareas cotidianas haciéndolas aún más intuitivas.

Gemini Live[4] permite conversaciones visuales en tiempo real mejoradas con IA multimodal, lo que permite que el dispositivo vea lo que ven los usuarios y facilita la formulación de preguntas contextuales. Si necesitas ayuda para decidir qué empacar para tu próximo viaje, simplemente apunta tu cámara a dos conjuntos y pregunta: "¿Qué conjunto es mejor para el clima de Seúl?" Gemini responde de forma natural, ofreciendo una guía inteligente y conversacional que complementa perfectamente tu vida cotidiana.

Now Bar[5] muestra información útil en el momento justo, directamente desde la pantalla de bloqueo. Muestra actualizaciones relevantes e incluso se puede personalizar para mostrar notificaciones en vivo, música, modos y rutinas, y más. Now Brief[6] proporciona actualizaciones diarias personalizadas, incluyendo tráfico, recordatorios, eventos del calendario y resúmenes de fitness.

Con Marcar para buscar con Google[7], los consejos sobre juegos aparecen exactamente cuándo y dónde los necesitas. Simplemente rodea con un círculo un elemento o desafío en la pantalla para acceder a consejos y tácticas, todo en una vista flotante que mantiene tu juego ininterrumpido.

Estas herramientas inteligentes están diseñadas para mejorar la comunicación, aumentar la productividad y agilizar las interacciones diarias, todo ello adaptándose a las necesidades individuales de cada usuario. Además, están respaldadas por protecciones completamente nuevas para funciones personalizadas impulsadas por IA.

Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP)[8] crea entornos de almacenamiento cifrados y específicos para cada aplicación dentro del área de almacenamiento seguro del dispositivo, lo que garantiza que cada aplicación solo pueda acceder a su propia información confidencial. KEEP es compatible con Personal Data Engine (PDE)[9] de Galaxy para mantener los datos y preferencias del usuario completamente en el dispositivo y protegidos por Knox Vault. Juntas, estas soluciones garantizan una seguridad y privacidad reforzadas en un panorama digital en rápida evolución.

Creado para potenciar la creatividad en todos los niveles

Galaxy S25 FE ofrece una experiencia de cámara premium gracias a las últimas funciones impulsadas por IA de ProVisual Engine y una cámara frontal mejorada de 12 MP[10] que capta selfies cautivadoras con claridad mejorada. También eleva la reconocida función Nightografía de Galaxy: El modo Bajo ruido mejora la calidad de las tomas nocturnas, mientras que Super HDR en videomuestra colores y contrastes realistas en cada cuadro. Photo Assist mejora la edición en el dispositivo con una precisión sin esfuerzo, impulsando la creatividad del usuario y dando vida a sus visiones sin problemas.

Generative Edit [11] detecta automáticamente a los transeúntes en el fondo de las fotos y recomienda de forma proactiva qué eliminar, eliminando la necesidad de realizar selecciones y ediciones manuales, mientras que Portrait Studio [12] permite a los usuarios crear avatares personalizados con expresiones faciales más reales.

Instant Slow-mo [13] permite a los usuarios revivir sus momentos de videos favoritos de una manera más envolvente, transformando cualquier clip en cámara lenta con solo un toque.

permite a los usuarios revivir sus momentos de videos favoritos de una manera más envolvente, transformando cualquier clip en cámara lenta con solo un toque. Audio Eraser[14] ofrece una forma conveniente de limpiar el ruido en los videos al aislar elementos de audio específicos, como voces, música, viento, naturaleza ambiental, ruido de multitudes e interferencia de fondo, brindando a los usuarios un control preciso sobre qué reducir o eliminar por completo. Auto Trim[15] en Galaxy S25 FE, agiliza el proceso de edición de video al seleccionar automáticamente los mejores momentos de tu material grabado.

Rendimiento fiable, diseño refinado

Desde la productividad de rutina hasta los flujos de trabajo creativos, Galaxy S25 FE optimiza cada interacción. Galaxy S25 FE ofrece un rendimiento fiable, ya sea para streaming, multitarea o edición.

Una batería de 4.900 mAh permite realizar las tareas cotidianas, mientras que la carga por cable de 45 W permite un uso prolongado y cargas más rápidas.[16]

El procesamiento de IA funciona con fluidez gracias a una cámara de vapor un 10% más grande[17] que permite una gestión térmica eficiente.

Galaxy S25 FE refleja el diseño característico de la serie Galaxy S25, con una construcción delgada y liviana que se siente tan bien como se ve.

La pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas [18] con una frecuencia de actualización de 120 Hz ofrece imágenes fluidas y envolventes, mientras que el nuevo marco de aluminio Armor mejorado brinda mayor durabilidad y un acabado más refinado.

Galaxy S25 FE refleja la forma icónica de la serie Galaxy S con un toque de personalidad divertida, disponible en una gama de colores atrevidos y expresivos: Icyblue, Jetblack, azul marino y blanco.[19]

Siete generaciones de actualizaciones del sistema operativo y siete años de actualizaciones de seguridad garantizan un rendimiento fiable y optimizado que dura más.[20]

Para aquellos que buscan combinar estas imágenes con el último sonido de alta calidad, pueden vincular Galaxy S25 FE con los nuevos Galaxy Buds3 FE para disfrutar de una conectividad perfecta y la experiencia de entretenimiento móvil envolvente de Galaxy.

One UI 8 también estará disponible en más dispositivos, incluida la serie completa Galaxy S25, con actualizaciones a partir de este mes.[21]

Disponibilidad

Galaxy S25 FE estará disponible a partir del 4 de septiembre en determinados mercados e incluirá seis meses del plan Google AI Pro con mayor acceso a funciones de Gemini, Flow, NotebookLM y mucho más.[22]

[1] Es posible que haya que iniciar sesión en la cuenta Samsung para utilizar ciertas funciones de IA. Samsung no promete, asegura ni garantiza la exactitud, integridad o fiabilidad de los resultados proporcionados por las funciones de IA. La disponibilidad de las funciones de Galaxy AI puede variar según la región/país, la versión del sistema operativo/One UI, el modelo del dispositivo y el operador telefónico.

[2] Comparación de Galaxy S25 FE con Galaxy S24 FE.

[3] Galaxy S25 FE admite la carga con un adaptador de corriente de hasta 45 W. El adaptador de corriente de 45W se vende por separado. Utiliza únicamente cargadores y cables aprobados por Samsung.

[4] Gemini es marca comercial de Google LLC. Resultados con fines ilustrativos. La función Gemini Live requiere conexión a Internet e inicio de sesión en la Cuenta Google. La disponibilidad de servicios puede variar según el país, el idioma y el modelo de dispositivo. Las funciones pueden variar según la suscripción y los resultados pueden variar. Compatible con determinadas funciones y cuentas. Actualmente, puedes usar una cuenta personal de Google que administres tú mismo o una cuenta de trabajo o educativa para la que tu administrador haya habilitado el acceso a Gemini. Debes tener 13 años (o la edad correspondiente en tu país) o más para usar Gemini con una cuenta de Google personal o educativa, y 18 años o más para usar Gemini con una cuenta de trabajo.

[5] Las funciones de Now Bar requieren el inicio de sesión en la cuenta de Samsung y pueden requerir una conexión de red. La disponibilidad del servicio puede variar según el país, el idioma, el modelo de dispositivo o las aplicaciones.

[6] La función Now Brief necesita el inicio de sesión en la Cuenta Samsung. La disponibilidad del servicio puede variar según el país, el idioma, el modelo de dispositivo y las aplicaciones. Algunas funciones pueden requerir conexión a la red. Es necesario habilitar los modos y las rutinas para utilizar el Personal Data Engine para sugerencias de rutinas basadas en el contexto. El usuario debe dar su consentimiento para acceder a permisos como fotos, videos, archivos de audio y eventos del calendario. La notificación del calendario de eventos es compatible con las aplicaciones de calendario que utilizan la base de datos del calendario de Android y está disponible si se ha instalado Samsung Calendar. Para verificar la Puntuación de Energía, los datos de salud registrados en Samsung Galaxy Watch o Samsung Galaxy Ring se deben sincronizar con la aplicación Samsung Health. El resultado es sólo para referencia personal y no está destinado a fines médicos.

[7] Marcar para Buscar es marca comercial de Google LLC. Secuencias acortadas y simuladas. Resultados sólo con fines ilustrativos. La disponibilidad de servicios puede variar según el país, el idioma y el modelo de dispositivo. Se requiere conexión a Internet. Es posible que los usuarios tengan que actualizar Android y la aplicación de Google a la última versión. Funciona en aplicaciones y superficies compatibles. Los resultados pueden variar en función de las coincidencias visuales. No se garantiza la exactitud de los resultados.

[8] Disponible en smartphones y tablets Galaxy con One UI 8 o posteriores.

[9] Personal Data Engine funciona bajo la condición de que el menú Personal Data Intelligence esté activado. Los datos analizados se eliminarán una vez que se desactive el menú Personal Data Intelligence.

[10] Comparación de Galaxy S25 FE con Galaxy S24 FE. (cámara frontal de 10 MP)

[11] La función Generative Edit para Photo Assist requiere conexión a la red e inicio de sesión en la Cuenta Samsung. La edición con Generative Edit puede dar como resultado una foto redimensionada. Una marca de agua visible se superpone en la salida de la imagen al guardarla para indicar que la imagen ha sido generada por IA. No se garantiza la precisión y fiabilidad de los resultados generados.

[12] La función Portrait Studio de Photo Assist requiere una conexión de red y el inicio de sesión en la Cuenta Samsung. La edición con Portrait Studio da como resultado una foto redimensionada. Una marca de agua visible se superpone en la salida de la imagen al guardarla para indicar que la imagen ha sido generada por IA. No se garantiza la precisión y fiabilidad de los resultados generados.

[13] La función Instant Slow-Mo está disponible en Samsung Video Player y Samsung Gallery. Es posible que no esté disponible en ciertos tipos de archivos de video. No se garantiza la exactitud de los resultados.

[14] Los resultados de Audio Eraser pueden variar en función de los sonidos presentes en el video. Es necesario iniciar sesión en la cuenta Samsung. Se pueden detectar ciertos tipos de sonido, como voces, música, viento, naturaleza, multitudes y ruido. Compatible con formatos de video/audio comunes accesibles en Galería, Samsung Notes, Reproductor de video, Grabadora de voz y Transcripción de llamadas. La detección real del sonido puede variar en función de la fuente de audio y del estado del video. No se garantiza la exactitud de los resultados.

[15] La duración máxima por clip es de 90 minutos. La duración máxima de los clips combinados es de 180 minutos. El número máximo de clips a utilizar por proyecto de vídeo es 60. No se garantiza la exactitud de los resultados.

[16] Comparación de Galaxy S25 FE con Galaxy S24 FE. (Batería de 4,700 mAh y carga por cable de 25 W)

[17] Comparación de Galaxy S25 FE con Galaxy S24 FE.

[18] Medido en diagonal, el tamaño de la pantalla de Galaxy S25 FE es de 6,7 pulgadas en el rectángulo completo y de 6,5 pulgadas si se tienen en cuenta las esquinas redondeadas; el área visible real es menor debido a las esquinas redondeadas y al orificio de la cámara.

[19] La disponibilidad de colores pueden variar según el mercado y el proveedor de red.

[20] Galaxy S25 FE soportará siete generaciones de actualizaciones del sistema operativo y siete años de actualizaciones de seguridad desde la fecha de lanzamiento mundial.

[21] El cronograma de actualizaciones del sistema operativo y de seguridad puede variar según el modelo de dispositivo, el proveedor de red y el mercado.

[22] Google AI Pro es marca comercial de Google LLC. Gemini en Google AI Pro y Gemini para Gmail, Docs y otras aplicaciones solo están disponibles para mayores de 18 años. Gemini para Gmail, Docs y otras aplicaciones está disponible en determinados idiomas. Se pueden aplicar límites de velocidad.