Redmi Pad 2: Entretenimiento inmersivo y accesible

Xiaomi trae al Perú la nueva Redmi Pad 2 y su versión 4G desde S/699.

Redacción T21 / 05.09.2025 / 9:45 am

Xiaomi amplía su portafolio en Perú con la Redmi Pad 2 desde S/699.00 y la Redmi Pad 2 4G desde S/799.00

Xiaomi presentó la Redmi Pad 2 y su variante 4G: tablets de entretenimiento de nivel de entrada diseñadas para ofrecer funciones mejoradas a un público más amplio. Con una pantalla de alta definición, gran autonomía, potente rendimiento y ejecutando el nuevo Xiaomi HyperOS 2, la Serie Redmi Pad 2 ofrece una experiencia inmersiva para el entretenimiento diario.

Imágenes vibrantes y sonido envolvente para el disfrute cotidiano

La Serie Redmi Pad 2 cuenta con una amplia pantalla de 11” con resolución 2.5K,¹ que ofrece colores vibrantes y detalles nítidos para streaming, navegación y juegos casuales. Con una densidad de 274 ppp y una tasa de refresco AdaptiveSync de 90Hz,² las imágenes se mantienen fluidas incluso en escenas de alta velocidad. Incorpora atenuación DC y certificaciones TÜV Rheinland para Luz Azul Reducida (Solución por Software), Libre de Parpadeo y Compatible con el Ritmo Circadiano, garantizando comodidad visual durante todo el día. Complementando la pantalla, integra un sistema de cuatro altavoces con Dolby Atmos® y Hi-Res Audio, para un sonido inmersivo en música, películas y juegos.

Mayor conectividad y fluidez con Xiaomi HyperOS 2

Impulsada por Xiaomi HyperOS 2, la Serie Redmi Pad 2 ofrece una experiencia conectada que se integra fácilmente con smartphones y tablets Xiaomi. Con funciones de Interconectividad Xiaomi como Sincronización de llamadas, Sincronización de red y Portapapeles compartido,³ la Pad facilita flujos de trabajo intuitivos y mayor flexibilidad entre pantallas.

Sincronización de llamadas permite responder directamente en la Pad las llamadas entrantes al smartphone, manteniéndote conectado sin cambiar de dispositivo. Cuando no hay Wi-Fi disponible, Sincronización de red se activa, habilitando el acceso rápido al hotspot del teléfono con un solo toque. Por su parte, Portapapeles compartido hace más sencillo copiar y pegar texto e imágenes entre el teléfono y la Pad como si fueran un mismo dispositivo.

Rendimiento confiable y movilidad con diseño elegante

Equipado con el procesador MediaTek Helio G100-Ultra, la Serie Redmi Pad 2 ofrece un rendimiento sólido y una experiencia inmersiva para el entretenimiento diario. Su batería de 9000mAh (típica) asegura largas sesiones de visualización y menos interrupciones de carga. Para quienes necesitan conectividad en movimiento, Redmi Pad 2 4G ofrece la misma experiencia con soporte para doble SIM y doble 4G.⁵ Además, cuenta con un diseño de unibody metálico,⁴ que brinda una sensación sofisticada al tacto.

Precio y disponibilidad12

La Redmi Pad 2 está disponible en Gris Grafito y Verde Menta,6 en su versión de de 4GB+128GB7 desde s/699.00 en todas las Xiaomi Stores, mi.com y distribuidores autorizados.

La Redmi Pad 2 4G está disponible en Gris Grafito y Verde Menta,6 en su versión de 4GB+128GB7 desde s/799.00 en Entel, Xiaomi Stores y mi.com