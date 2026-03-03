Galaxy S26: El Futuro en tus manos

Descubre el teléfono Galaxy AI más intuitivo, elegante y poderoso de Samsung.

Redacción T21 / 03.03.2026 / 5:18 pm

El 25 de febrero, Samsung Electronics presentó la serie Galaxy S26 en el Galaxy Unpacked 2026 en San Francisco.

Marcando la tercera generación del teléfono con Galaxy AI de Samsung, la serie Galaxy S26 combina el rendimiento más potente en la historia de la serie Galaxy S con la experiencia de IA más intuitiva hasta la fecha.

Samsung Newsroom tuvo acceso anticipado para probar la serie Galaxy S26 durante el Galaxy Unpacked 2026.

Diseño: Más elegante y ligero que nunca

La serie Galaxy S26 causa una fuerte primera impresión con su estética moderna y refinada, con una curvatura redondeada y una paleta de colores cohesiva que crea una identidad de diseño unificada en toda la línea.

Su estructura más delgada y ligera es igualmente notable. El Galaxy S26 Ultra es 0.3 mm más delgado que su predecesor y pesa 214 gramos. Su perfil más estilizado mejora la portabilidad mientras mantiene un agarre seguro y cómodo.

Pantalla: Privacidad desde cualquier ángulo

Debutando en el Galaxy S26 Ultra, la Privacy Display limita la visión lateral sin necesidad de un protector de pantalla independiente. La pantalla permanece nítida desde el frente, mientras restringe la visibilidad desde los lados para ayudar a proteger el contenido de la pantalla de espectadores cercanos.

Los usuarios también pueden asignar la Privacy Display a la función de doble pulsación del botón lateral para mayor comodidad. Incluso cuando se ve de lado, el contenido permanece oculto, lo que resulta especialmente útil en el transporte público concurrido o en ascensores.

Galaxy AI: IA intuitiva para todos

Galaxy AI destaca en la serie Galaxy S26, combinando una mayor conciencia contextual con sugerencias proactivas para simplificar las tareas diarias. La nueva función Now Nudge reduce el cambio entre aplicaciones al mostrar información relevante en contexto. Cuando un amigo pregunta por planes nocturnos en aplicaciones de mensajería, Galaxy AI revisa el calendario, detecta conflictos y muestra una ventana emergente "Nudge" personalizada.

Favorito de los fans desde su debut en la serie Galaxy S24, Circle to Search ha evolucionado para admitir búsquedas multielemento. Rodear el atuendo de una celebridad, por ejemplo, genera piezas seleccionadas para recrear el look.

La serie Galaxy S26 expande aún más su ecosistema de IA con Bixby, Gemini y Perplexity. Por ejemplo, los usuarios pueden usar comandos de lenguaje natural para ajustar la configuración, lo que les permite controlar su dispositivo sin esfuerzo incluso sin conocer los nombres exactos de los ajustes o comandos específicos. Decir "Siento los ojos cansados", por ejemplo, hace que Bixby sugiera activar el Protector de la Vista, eliminando la necesidad de navegar por menús complejos. Juntos, estos agentes comprenden la intención y el contexto del usuario para agilizar las rutinas diarias, reduciendo pasos y ofreciendo una experiencia móvil más fluida y eficiente.

Cámara: Captura de nivel profesional, impulsada por IA

La serie Galaxy S26 marca otro salto en la fotografía móvil. Impulsado por IA avanzada, el dispositivo permite capturar y editar contenido de alta calidad sin esfuerzo, sin necesidad de ser un experto.

El Galaxy S26 Ultra cuenta con una cámara gran angular de 200 megapíxeles (MP) y una cámara teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico de 5x y zoom de calidad óptica de 10x, complementadas con una apertura más amplia para una mejor claridad en condiciones de poca luz. Con el Nightography mejorado, incluso un paisaje nocturno de San Francisco recreado dentro de la sala de exposiciones se vio vívido y detallado a pesar de la tenue iluminación. El ISP (Procesador de Señal de Imagen) con IA, utilizado anteriormente en la cámara trasera, también se extiende a la cámara frontal, capturando detalles finos —desde cabellos individuales hasta cejas— mientras preserva los tonos naturales de la piel.

Más allá de la captura, la serie Galaxy S26 expande las posibilidades creativas. Impulsada por Galaxy AI, proporciona un entorno intuitivo que convierte las ideas en resultados terminados en instantes.

El Photo Assist mejorado va más allá, eliminando objetos no deseados y añadiendo nuevos elementos de forma natural. Cuando se le pide que restaure un pastel al que se le ha dado un mordisco, la IA lo reconstruye a la perfección como si estuviera intacto. La función también puede transformar el día en noche o ajustar detalles del vestuario para que coincidan con el estado de ánimo, lo que permite una edición más rápida y sin esfuerzo.

Con Creative Studio, las fotos editadas pueden convertirse en contenido pulido. Los usuarios pueden simplemente escribir un comando —como "Por favor, dibújame un perro"— para generar un conjunto de stickers basados en el contexto, listos para usar en mensajes o al editar fotos. La función también admite invitaciones, tarjetas de perfil y fondos de pantalla, expandiendo las posibilidades creativas cotidianas en el futuro.

Desde la serie Galaxy S24, la serie Galaxy S ha marcado el comienzo de una nueva era de teléfonos con IA. Con la serie Galaxy S26, Samsung presenta su teléfono con IA de tercera generación, ofreciendo experiencias personalizadas que van más allá del reconocimiento de la intención. Con el rendimiento más potente y la Galaxy AI más intuitiva hasta la fecha, la serie Galaxy S26 abre un nuevo capítulo en la innovación móvil.