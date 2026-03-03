HONOR revoluciona la IA: Ecosistema de dispositivos conectados

Conoce la nueva era de la inteligencia conectada con HONOR AI Connect.

Redacción T21 / 03.03.2026 / 5:21 pm

HONOR, empresa global de ecosistemas de dispositivos basados en IA, presentó su plan para el ecosistema de IA durante la mesa redonda inaugural ConnectAI en el Mobile World Congress 2026. Es así que la marca reveló su estrategia para crear un ecosistema de dispositivos abierto a través de la plataforma HONOR AI Connect, que se prevé que integre más de 20 mil servicios de IA a finales de este año.

La fuerza motriz principal es la plataforma HONOR AI Connect, que ha sido objeto de una actualización integral y abre las capacidades básicas de IA de HONOR a todos los socios del ecosistema. Este cambio va más allá de la simple conectividad y se adentra en la inteligencia profundamente compartida, con el objetivo de crear un avatar personal para los usuarios dentro de un vasto ecosistema de dispositivos multimarca.

Durante la mesa redonda, Fang Fei, presidenta de Productos de HONOR, estuvo acompañada por Philippe Lucas, vicepresidente ejecutivo de Innovación, Asociaciones, Contenidos y Dispositivos de Orange, en una interesante conversación sobre la convergencia de la IA, los dispositivos y la conectividad. Centrándose en el tema de «romper barreras», HONOR subrayó su compromiso de colaborar con socios como Orange para expandirse a nuevas categorías de hardware, incluyendo la educación, el hogar inteligente, los productos de audio, las mascotas y los juguetes.

Para ilustrar esta visión, Fang Fei estableció un paralelismo con la historia evolutiva y explicó que la industria se encuentra al borde de una «explosión cámbrica» en los dispositivos de IA. Señaló que, al igual que la explosión cámbrica original, hace millones de años, dio lugar a una repentina proliferación de innumerables formas de vida nuevas, el mundo está a punto de ser testigo de una diversificación rápida y masiva similar de nuevos dispositivos inteligentes. Esta evolución hará que la IA adopte nuevas formas, desde la «IA incorporada», como el HONOR Robot Phone, hasta los compañeros de IA especializados que HONOR está explorando con sus socios.

"En HONOR, creemos que los jardines cerrados deben ser cosa del pasado", afirmó Fang Fei. "Nuestra visión es sencilla. Queremos combinar nuestro enfoque centrado en el ser humano con la tecnología para maximizar el potencial de cada persona. Para ello, estamos creando compañeros de IA que hacen que los usuarios sean más creativos y estén más conectados", aseguró Fei.

Se está produciendo una transformación más profunda a través de la evolución de nuestras tecnologías distribuidas subyacentes. En el pasado, la interacción entre humanos y ordenadores se limitaba a una sola pantalla. Hoy en día, gracias a la tecnología distribuida, hemos superado las barreras físicas del hardware.

Este cambio se manifiesta en dos tendencias clave: la «desvinculación» del hardware inteligente, que hace que los dispositivos evolucionen hacia periféricos especializados para escenarios específicos, y la «omnipresencia» de los puntos de entrada de la IA, lo que crea nuevos paradigmas de interacción adaptados a contextos del mundo real.

Para crear una experiencia verdaderamente unificada ante este reto, HONOR está ejecutando su estrategia de ecosistema abierto de dispositivos de IA a través de la plataforma HONOR AI Connect. En este nuevo mundo, la interfaz es un agente de IA, un gemelo digital personal que vive en los dispositivos del usuario. Gracias a la plataforma abierta, este gemelo digital comprende la intención del usuario en su teléfono y traslada esa comprensión a su coche conectado, su hogar inteligente o su robot de servicio, lo que permite una continuidad inteligente y sin fisuras.

Esta nueva generación de dispositivos rompe con los factores de forma tradicionales. Ilustra el concepto de Inteligencia Humana Aumentada (AHI) de HONOR, que transforma los dispositivos de herramientas pasivas a socios proactivos. Un ejemplo destacado es el HONOR Robot Phone, un dispositivo innovador que fusiona la innovación de los teléfonos inteligentes con la robótica. Actúa como un cineasta personal, rastreando y grabando vídeo automáticamente, lo que libera a los usuarios para que sean participantes activos en sus propios recuerdos.